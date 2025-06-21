Сапборд не прощает ошибок: истории, которые стоит знать до выхода на воду

Летние купания — удовольствие, которое может обернуться бедой. С наступлением тепла количество происшествий на воде резко возрастает. И, что тревожнее всего, большинство трагедий происходит с детьми и подростками.
Как сообщает tagilcity.ru, типичных ситуаций на воде несколько. Среди них — резкое ухудшение самочувствия во время плавания, несчастные случаи с лодками и гидроциклами, а также использование надувных кругов, матрасов и сапбордов.
Иногда человек просто плывёт, и в какой-то момент организм подводит — случаются травмы, обмороки, остановка сердца.
"Происшествия на воде делятся на два типа: с использованием плавсредств и без. В обоих случаях человеку может внезапно понадобиться помощь", — отметил специалист по первой помощи и безопасности на воде, Дмитрий Микрюков.
Наибольшую тревогу вызывают дети от 3 до 15 лет. До трёх лет малыши, как правило, находятся под плотным присмотром взрослых.
Но стоит ребёнку немного подрасти, и контроль ослабевает. В этом возрасте дети уже могут выйти к воде без сопровождения, что нередко заканчивается трагедией.
"Как только внимание родителей ослабевает, риск резко увеличивается. Подростки чаще всего оказываются на воде в одиночку, без спасательных средств, и в случае беды рассчитывать не на кого", — подчёркивает Микрюков.
Этот модный водный спорт стал особенно популярен в последние годы. Но вместе с ростом популярности участились и инциденты.
Основные причины:
"Если человек не успел ухватиться за доску или не смог забраться обратно, он может утонуть. Особенно если он без спасжилета", — объясняет Микрюков.
Жёстких официальных регламентов по сапбордингу пока нет. Есть только негласный этикет, к которому прислушиваются далеко не все.
Что рекомендуют спасатели:
В случае ЧП — звоните 112.
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