Сапборд не прощает ошибок: истории, которые стоит знать до выхода на воду

2:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летние купания — удовольствие, которое может обернуться бедой. С наступлением тепла количество происшествий на воде резко возрастает. И, что тревожнее всего, большинство трагедий происходит с детьми и подростками.

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Кто и как чаще всего тонет

Как сообщает tagilcity.ru, типичных ситуаций на воде несколько. Среди них — резкое ухудшение самочувствия во время плавания, несчастные случаи с лодками и гидроциклами, а также использование надувных кругов, матрасов и сапбордов.

Иногда человек просто плывёт, и в какой-то момент организм подводит — случаются травмы, обмороки, остановка сердца.

"Происшествия на воде делятся на два типа: с использованием плавсредств и без. В обоих случаях человеку может внезапно понадобиться помощь", — отметил специалист по первой помощи и безопасности на воде, Дмитрий Микрюков.

Дети под угрозой

Наибольшую тревогу вызывают дети от 3 до 15 лет. До трёх лет малыши, как правило, находятся под плотным присмотром взрослых.

Но стоит ребёнку немного подрасти, и контроль ослабевает. В этом возрасте дети уже могут выйти к воде без сопровождения, что нередко заканчивается трагедией.

"Как только внимание родителей ослабевает, риск резко увеличивается. Подростки чаще всего оказываются на воде в одиночку, без спасательных средств, и в случае беды рассчитывать не на кого", — подчёркивает Микрюков.

Сапбординг: новый тренд — новые риски

Этот модный водный спорт стал особенно популярен в последние годы. Но вместе с ростом популярности участились и инциденты.

Основные причины:

падение с доски;

попытка нырнуть без жилета;

резкое ухудшение самочувствия;

шторм и сильный ветер, уносящие доску далеко от берега.

"Если человек не успел ухватиться за доску или не смог забраться обратно, он может утонуть. Особенно если он без спасжилета", — объясняет Микрюков.

Есть ли правила?

Жёстких официальных регламентов по сапбордингу пока нет. Есть только негласный этикет, к которому прислушиваются далеко не все.

Что рекомендуют спасатели:

Не выходить на воду при плохом самочувствии. Детям — только под присмотром взрослого. Использовать спасательный жилет. Иметь при себе средства связи в гермочехле. Предпочтительно плавать в группах. При одиночных выходах сообщать спасателям маршрут. Иметь при себе свисток.

В случае ЧП — звоните 112.

Уточнения

Сап-сёрфинг (от SUP - англ. Standup paddleboarding ("гребля веслом стоя на доске") — водный вид спорта, разновидность сёрфинга, в котором сёрфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребёт веслом, а не руками, как в классическом сёрфинге.

