Тепло и спокойствие: почему весной Испания — это рай для путешественников

2:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируете убежать от холодных дней и окунуться в лето раньше времени? Не переживайте, мы знаем, где вам стоит побывать весной, чтобы почувствовать солнечное тепло и отдохнуть без толп туристов. Испания в это время — идеальный выбор!

Фото: сommons.wikimedia.org by diego_cue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Белые пляжи, Канарские острова

Почему весна в Испании — это настоящая находка для путешественников?

Весной в Испании уже тепло, но туристов пока не так много, что делает отдых более расслабленным.

Вы можете наслаждаться солнечными днями, не переживая за переполненные пляжи и рестораны. А ведь Испания известна своим почти постоянным солнечным климатом.

Здесь около 300 солнечных дней в году! Это отличное время для того, чтобы провести время на пляже, загорать и наслаждаться вкусной едой и напитками.

Побережья Каталонии, Андалусии, Майорки и Минорки — это рай для отдыхающих, где можно найти как тихие бухты, так и места с открытым морем.

Необычные места для отдыха

Если вы хотите чего-то особенного, обязательно посетите Канарские острова. Тенерифе и Гран-Канария — самые популярные, но и другие острова тоже заслуживают внимания.

Например, вулканический Лансароте — это не просто пляжи, но и уникальные достопримечательности, такие как действующий вулкан в Национальном парке Тиманфайя.

Здесь можно даже попробовать блюда, приготовленные с использованием жару вулкана. В дополнение к этому остров удивит вас экзотической природой, где, например, в пещере Jameos del Agua живут крабы, а в другой части пещеры находится ресторан.

Ферро и его дикая природа

Для любителей природы стоит отправиться на остров Ферро. Это биосферный заповедник ЮНЕСКО, где можно увидеть редкие растения и уникальных животных.

Из местных видов на острове можно встретить крупную дикая канарейку и голубую птицу.

Также здесь есть лавровые леса и можжевеловые рощи. Это место идеально подходит для любителей ботаники и наблюдателей за птицами.

Только будьте осторожны с черной вдовой — ядовитым пауком, который встречается на этом острове.

Жизнь в Испании

Испания — это не только солнечные пляжи, но и отличное место для жизни. Здесь низкий уровень преступности, и можно спокойно гулять по улицам даже поздно вечером.

Испанцы ценят баланс между личной и профессиональной жизнью, что позволяет им быть более счастливыми и довольными жизнью.

А еще в Испании отлично развита система здравоохранения, и доступ к качественной медицине здесь вполне доступен.

Кроме того, жизнь в Испании не такая дорогая, как в других западных странах — дешевле жилье и питание, а значит, вы сможете наслаждаться отдыхом, не переживая о бюджете.

Уточнения

Кана́рские острова́ (исп. Islas Canarias) — архипелаг из семи островов вулканического происхождения в Атлантическом океане, недалеко от северо-западного побережья Африки (Марокко и Западная Сахара). Острова принадлежат территориально Испании Являются одним из автономных сообществ этой страны.

