Ваша тактика для самолета: как вернуть место, если кто-то занял ваше

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы когда-нибудь сталкивались с пассажирами, которые занимают не свое место в самолете, надеясь, что их никто не заметит? Это довольно распространенная ситуация, и многие путешественники являются настоящими мастерами хитрости.

Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салон самолёта

Они спокойно садятся в пустое место, иногда с видом, что ничего не происходит, и начинают наслаждаться поездкой. Ведь так хочется больше пространства для ног или даже бесплатный напиток в бизнес-классе!

Пассажиры и их хитрый подход к сиденьям

Вот типичная ситуация: вы садитесь на свое место, уже готовитесь расслабиться, и вдруг обнаруживаете, что кто-то спокойно устроился в вашем кресле. Сначала он делает вид, что ничего не понимает, но через мгновение начинается обсуждение.

"А что тут такого? Мест-то хватает!"

Это так называемое "сидение на корточках". На самом деле, многие пассажиры на борту самолета практикуют несложную тактику: если получится — здорово.

Суть проста: занять лучшее место, подождать, а если вдруг вас поймают — сделать удивленное лицо и медленно встать, как ни в чем не бывало.

Что говорят стюардессы?

Работа бортпроводников становится еще сложнее, когда они сталкиваются с такими "играющими" пассажирами.

Вместо того чтобы сосредоточиться на безопасности, им приходится решать сложные ситуации, такие как кто и куда сел.

Иногда это вызывает небольшие упреки, а иногда даже перепалки, когда кто-то отказывается покидать "незанятое" место.

Стюардессы и бортпроводники, конечно, не любят играть в такие игры. У них нет ни времени, ни терпения для таких манипуляций.

Как избежать проблем?

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, не паникуйте. Лучшая тактика — это спокойствие и уверенность.

Спокойно, но твердо заявите, что это ваше место. Если человек отказывается двигаться, не стесняйтесь позвонить стюардессе. Вполне возможно, что она быстро решит этот вопрос.

В следующий раз, когда окажетесь в самолете, внимательно следите за тем, что происходит вокруг. Ведь, кто знает, может именно вам предстоит вернуть это кресло на его законное место.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

