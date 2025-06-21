Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Видеоролики вынудили блогерку уйти от мужа и заявить на него в полицию
Микроскопический алхимик: гриб, который превращает минералы в золото
Больше никаких мучений: раскрываем тайну идеальной очистки варёных яиц
Шокирующий лайфхак! Просто добавьте это в унитаз — и он будет пахнуть, как в дорогом отеле
Поддержка и обрезка физалиса: как сделать ваши растения крепкими и красивыми
Доверяй, но проверяй: французы проконтролируют проекты Росатома по строительству АЭС в Узбекистане и Казахстане
Цвет волос, который скрывает усталость и морщины: вы точно видели его у звёзд
Манчестер Юнайтед рассматривает неожиданный трансфер
Скрытые ловушки перекупщиков, которые могут обернуться дырой в кошельке — не дайте себя обмануть

Ваша тактика для самолета: как вернуть место, если кто-то занял ваше

2:19
Туризм

Вы когда-нибудь сталкивались с пассажирами, которые занимают не свое место в самолете, надеясь, что их никто не заметит? Это довольно распространенная ситуация, и многие путешественники являются настоящими мастерами хитрости.

Салон самолёта
Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салон самолёта

Они спокойно садятся в пустое место, иногда с видом, что ничего не происходит, и начинают наслаждаться поездкой. Ведь так хочется больше пространства для ног или даже бесплатный напиток в бизнес-классе!

Пассажиры и их хитрый подход к сиденьям

Вот типичная ситуация: вы садитесь на свое место, уже готовитесь расслабиться, и вдруг обнаруживаете, что кто-то спокойно устроился в вашем кресле. Сначала он делает вид, что ничего не понимает, но через мгновение начинается обсуждение.

"А что тут такого? Мест-то хватает!"

Это так называемое "сидение на корточках". На самом деле, многие пассажиры на борту самолета практикуют несложную тактику: если получится — здорово.

Суть проста: занять лучшее место, подождать, а если вдруг вас поймают — сделать удивленное лицо и медленно встать, как ни в чем не бывало.

Что говорят стюардессы?

Работа бортпроводников становится еще сложнее, когда они сталкиваются с такими "играющими" пассажирами.

Вместо того чтобы сосредоточиться на безопасности, им приходится решать сложные ситуации, такие как кто и куда сел.

Иногда это вызывает небольшие упреки, а иногда даже перепалки, когда кто-то отказывается покидать "незанятое" место.

Стюардессы и бортпроводники, конечно, не любят играть в такие игры. У них нет ни времени, ни терпения для таких манипуляций.

Как избежать проблем?

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, не паникуйте. Лучшая тактика — это спокойствие и уверенность.

Спокойно, но твердо заявите, что это ваше место. Если человек отказывается двигаться, не стесняйтесь позвонить стюардессе. Вполне возможно, что она быстро решит этот вопрос.

В следующий раз, когда окажетесь в самолете, внимательно следите за тем, что происходит вокруг. Ведь, кто знает, может именно вам предстоит вернуть это кресло на его законное место.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Домашние животные
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу Аудио 
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц приобрели особняк за 11 миллионов: что скрывает эта покупка
Зарубежный
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц приобрели особняк за 11 миллионов: что скрывает эта покупка Аудио 
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Домашние животные
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Последние материалы
Скрытые ловушки перекупщиков, которые могут обернуться дырой в кошельке — не дайте себя обмануть
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
ПСЖ и Борнмут близки к соглашению по Илье Забарни на сумму около 60 млн евро
Путешествие без подготовки — лотерея. Возьмите важное и будьте готовы к любым сюрпризам
Авокадо — не только для тостов: как он помогает сделать сердце здоровым и сильным
Собственный порт, заводы и 1,5 млн автомобилей: как южнокорейский Ульсан стал домом для Hyundai
Этот держатель для туалетной бумаги стал хитом среди хозяек! Попробуйте и вы
Губерниев иронично прокомментировал экстрадицию Промеса: что же ждет экс-футболиста
Жасмин скоро станет бабушкой: певица рассказала, как она будет баловать внука
Она наблюдает за вами: эксперт советует закрывать камеру на гаджетах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.