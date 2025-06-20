Powerbank в самолете: как избежать главных ошибок при упаковке багажа

На первый взгляд, правило, запрещающее переносить powerbank в зарегистрированном багаже, может показаться несущественным. Но при ближнем рассмотрении оно действительно важно для безопасности.
Ведь литий-ионные аккумуляторы, которые входят не только в состав powerbank, но и в устройства вроде мобильных телефонов, ноутбуков, фотоаппаратов, могут быть опасными.
Причина проста: перегрев, повреждение или короткое замыкание аккумулятора могут привести к возгоранию. А если такое происходит в грузовом отсеке самолета, последствия могут быть очень серьезными.
Поэтому проверка на популярных направлениях становится все строже, и многие люди об этом могут не знать.
Если powerbank в вашем чемодане, это повод для задержки. А еще важный момент: любые устройства, содержащие такие аккумуляторы, должны быть в ручной клади.
В случае неполадок с аккумулятором бортпроводники могут быстро вмешаться. В грузовом отсеке это невозможно.
Правило касаемо аккумуляторов мощностью до 100 Втч — не проблема, а вот для более мощных батарей (100-160 Втч) может понадобиться разрешение авиакомпании.
Батареи мощностью больше 160 Втч почти всегда запрещены для перевозки. Кроме того, на борту вам не разрешат заряжать powerbank. Но самое главное: перевозить не более двух запасных аккумуляторов.
В лучшем случае вас просто задержат на досмотре. Но в худшем — вам могут выписать штраф или даже отказать в посадке. За соблюдение этих правил отвечает каждый пассажир.
Перед поездкой убедитесь, что все устройства заряжены, чтобы не возникло проблем на досмотре. Включить телефон или планшет могут попросить.
Также не забудьте про важные вещи, которые стоит носить с собой в ручной клади — документы, лекарства и ценности.
Если вы еще не уверены в правилах авиакомпании, зайдите на её сайт перед вылетом. Тогда путешествие пройдет без неприятных сюрпризов.
Литий-ионный аккумулятор (Li-ion) — самый популярный тип аккумуляторов в таких устройствах как сотовые телефоны, ноутбуки, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и электромобили.
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