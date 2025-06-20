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Powerbank в самолете: как избежать главных ошибок при упаковке багажа

2:43
Туризм

На первый взгляд, правило, запрещающее переносить powerbank в зарегистрированном багаже, может показаться несущественным. Но при ближнем рассмотрении оно действительно важно для безопасности.

Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Ведь литий-ионные аккумуляторы, которые входят не только в состав powerbank, но и в устройства вроде мобильных телефонов, ноутбуков, фотоаппаратов, могут быть опасными.

Причина проста: перегрев, повреждение или короткое замыкание аккумулятора могут привести к возгоранию. А если такое происходит в грузовом отсеке самолета, последствия могут быть очень серьезными.

Поэтому проверка на популярных направлениях становится все строже, и многие люди об этом могут не знать.

Что нельзя перевозить в багажнике?

  • Powerbank
  • Сменные литий-ионные аккумуляторы
  • Электронные сигареты и устройства для вейпинга

Если powerbank в вашем чемодане, это повод для задержки. А еще важный момент: любые устройства, содержащие такие аккумуляторы, должны быть в ручной клади.

В случае неполадок с аккумулятором бортпроводники могут быстро вмешаться. В грузовом отсеке это невозможно.

Что еще важно?

Правило касаемо аккумуляторов мощностью до 100 Втч — не проблема, а вот для более мощных батарей (100-160 Втч) может понадобиться разрешение авиакомпании.

Батареи мощностью больше 160 Втч почти всегда запрещены для перевозки. Кроме того, на борту вам не разрешат заряжать powerbank. Но самое главное: перевозить не более двух запасных аккумуляторов.

Риски за нарушение правил

В лучшем случае вас просто задержат на досмотре. Но в худшем — вам могут выписать штраф или даже отказать в посадке. За соблюдение этих правил отвечает каждый пассажир.

Как правильно упаковать аккумулятор?

  1. Защитите аккумулятор от короткого замыкания (упакуйте в оригинальную упаковку или пластиковый пакет).
  2. Контакты можно изолировать изолентой.
  3. Никогда не берите powerbank в зарегистрированный багаж, если он не зафиксирован в чемодане.

Что делать перед вылетом?

Перед поездкой убедитесь, что все устройства заряжены, чтобы не возникло проблем на досмотре. Включить телефон или планшет могут попросить.

Также не забудьте про важные вещи, которые стоит носить с собой в ручной клади — документы, лекарства и ценности.

Если вы еще не уверены в правилах авиакомпании, зайдите на её сайт перед вылетом. Тогда путешествие пройдет без неприятных сюрпризов.

Уточнения

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion) — самый популярный тип аккумуляторов в таких устройствах как сотовые телефоны, ноутбуки, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и электромобили.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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