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Белоснежные пляжи Тосканы скрывают тайну, которую туристы не замечают

2:05
Туризм

На первый взгляд — белоснежный песок, лазурная вода, словно на открытке с Мальдив. Но стоит копнуть чуть глубже, и сказка превращается в тревожную реальность.

белоснежные пляжи тосканы
Фото: La Pelosa beach, north Sardinia (Italy) by Tommie Hansen from Stockholm, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
белоснежные пляжи тосканы

Иллюзия рая

Речь о знаменитых «белых пляжах» Тосканы — Spiagge Bianche в Росиньяно-Сольвей. Многие считают это место природным чудом. Однако в действительности эти пляжи — побочный эффект десятилетий промышленной деятельности.

И да, этот пейзаж действительно белоснежный. Но причина — вовсе не песок, а отходы производства: 90% — это измельчённый кальцинированный известняк, оставшийся от выпуска соды, и около 10% — хлорид кальция.

Начало конца: как всё устроено

Всё началось в 1917 году, когда бельгийский предприниматель Эрнест Сольвей основал здесь химический завод. Вокруг предприятия быстро вырос городок — Solvay Rosignano. Он расширялся, строились жилые районы, парки, даже пляжи. Всё по проекту, всё под контролем компании.

К середине XX века Сольвей уже не просто завод — это стиль жизни. Для сотрудников открывались клубы, санатории, зоны отдыха. Казалось, утопия на берегу моря.

Но в 90-х началась переоценка: стало ясно, что отходы завода годами сбрасывались прямо в море. В результате — тяжёлые металлы, в том числе ртуть, попали в прибрежные воды. Рыбалка здесь почти исчезла, а купание стало опасным.

Красиво — не значит безопасно

Особенно парадоксально выглядит то, что пляж всё ещё регулярно получает награды вроде "Голубого флага", несмотря на официальный запрет на купание и отдых у слива промышленных отходов.

Забавно, но место остаётся одним из самых посещаемых на побережье Тосканы. И хотя оно отлично подойдёт для ярких фотографий, устраивать здесь пикник или, тем более, отпуск — идея сомнительная.

Уточнения

Промы́шленность (от рус. промышлять, промысел) — совокупность предприятий (рудников, шахт, электростанций, заводов, комбинатов, фабрик), занятых добычей сырья и топлива; производством энергии и орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности); обработкой материалов и продуктов, произведённых в промышленности или в сельском хозяйстве; изготовлением потребительских товаров.

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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