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Глубокие рвы, башни и квест — как оживает крупнейшая крепость Европы

2:06
Туризм

Знаете ли вы, что всего в трёх часах езды от Парижа спрятан самый крупный замок Европы? Вот уже шесть веков замок-фортеция Седан поражает своими размерами — 35 000 м² каменных укреплений, которые так и не смог захватить ни один враг, даже сам Карл V.

замок Седан
Фото: commons.wikimedia.org by MOSSOT is licensed under GNU Free Documentation License
замок Седан

От скромного дома до неприступной крепости

Изначально в XV веке это было обычное поместье, с которого открывался идеальный обзор на долину — стратегическое преимущество для феодалов. Постепенно оно превратилось в настоящую цитадель, где могли укрыться более 4000 человек. Настолько мощным он стал, что за 600 лет его не взяли ни в одной осаде.

Замок, которого могло не быть

К 1960-м годам легендарная крепость оказалась на грани исчезновения. Лишь в 1965 году её спасли, включив в список исторических памятников. А в 2023 году Седан стал любимым замком французов.

Что скрывает замок Седан

Здесь вы увидите глубокие рвы, высокие сторожевые башни и бастионы, с которых открывается вид на город. По ходу маршрута раскрываются хитроумные оборонительные тайны этого колосса.

Погружение в историю — не только днём

Летом по пятницам и субботам крепость оживает при свете факелов. В ночной экскурсии легко почувствовать себя героем сказки. А днём гостей ждут:

  • шоу с ловчими птицами;
  • стрельба из лука;
  • костюмированные уличные представления;
  • концерты.

Особый квест для смельчаков

Необычный способ познать замок — пройти escape game, основанный на легенде о Сеньоре де Ла Марк. Его легендарный меч спрятан внутри, и вам предстоит разгадать тайны крепости, чтобы его найти. Команды до 7 человек, возраст — от 8 лет. Это не просто развлечение, а настоящее путешествие в прошлое.

Уточнения

Кре́пость также устар. форте́ция — инженерное фортификационное сооружение, укреплённый оборонительный пункт.

За́мок — строение, здание (или комплекс зданий), сочетающее в себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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