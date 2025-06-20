Глубокие рвы, башни и квест — как оживает крупнейшая крепость Европы

Знаете ли вы, что всего в трёх часах езды от Парижа спрятан самый крупный замок Европы? Вот уже шесть веков замок-фортеция Седан поражает своими размерами — 35 000 м² каменных укреплений, которые так и не смог захватить ни один враг, даже сам Карл V.
Изначально в XV веке это было обычное поместье, с которого открывался идеальный обзор на долину — стратегическое преимущество для феодалов. Постепенно оно превратилось в настоящую цитадель, где могли укрыться более 4000 человек. Настолько мощным он стал, что за 600 лет его не взяли ни в одной осаде.
К 1960-м годам легендарная крепость оказалась на грани исчезновения. Лишь в 1965 году её спасли, включив в список исторических памятников. А в 2023 году Седан стал любимым замком французов.
Здесь вы увидите глубокие рвы, высокие сторожевые башни и бастионы, с которых открывается вид на город. По ходу маршрута раскрываются хитроумные оборонительные тайны этого колосса.
Летом по пятницам и субботам крепость оживает при свете факелов. В ночной экскурсии легко почувствовать себя героем сказки. А днём гостей ждут:
Необычный способ познать замок — пройти escape game, основанный на легенде о Сеньоре де Ла Марк. Его легендарный меч спрятан внутри, и вам предстоит разгадать тайны крепости, чтобы его найти. Команды до 7 человек, возраст — от 8 лет. Это не просто развлечение, а настоящее путешествие в прошлое.
Кре́пость также устар. форте́ция — инженерное фортификационное сооружение, укреплённый оборонительный пункт.
За́мок — строение, здание (или комплекс зданий), сочетающее в себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи.
Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.