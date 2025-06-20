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Необычное место на карте Италии — самые прозрачные бухты Кампании

2:04
Туризм

Вы когда-нибудь видели море, которое кажется подсвеченным изнутри? В Кампании есть место, где вода настолько прозрачная, что вы не поверите своим глазам — это Марина-ди-Камерота.

пляж Кампании
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
пляж Кампании

Не просто пляж, а настоящее сокровище

Марина-ди-Камерота — небольшая часть города Камерота в провинции Салерно, расположенная прямо в сердце Национального парка Чиленто. Здесь природа берёт верх: скалистое побережье, скрытые бухты, морские гроты и живописные тропы, утопающие в ароматной средиземноморской растительности.

Эта местность — идеальный выбор для тех, кто ищет по-настоящему чистое море. Вода здесь играет оттенками — от прозрачного изумруда до яркого бирюзы. Особенно популярны пляжи Кала-Бьянка, Кала-дельи-Инфрешки, Кала-Фортуна и Поццалло. Многие из них доступны только по морю или пешком, что помогает сохранить их первозданность.

Почему здесь так чисто

Секрет кристально чистой воды — в удалённости от крупных промышленных центров и ограниченном доступе транспорта. Кроме того, пляжи Марина-ди-Камерота пока не захвачены массовым туризмом. Даже летом здесь можно найти укромное местечко для отдыха в тишине.

Как добраться

Проще всего — на машине: из Салерно держитесь на юг по трассе SS18 до Поликастро-Буссентино, затем — в сторону Камероты. Из Неаполя дорога займёт около трёх часов.

Если предпочитаете поезд, подойдут станции Пищотта-Палинуро или Челле-ди-Бульгерия — оттуда курсируют местные автобусы и маршрутки. А перемещаться между бухтами можно на лодках или воспользоваться услугами такси-боатов.

Для кого это место

Марина-ди-Камерота подойдёт и тем, кто ищет уединение, и семьям с детьми, и парам в поиске романтики. Каждый найдёт здесь то, что искал: от шепота волн на рассвете до ярких подводных пейзажей для сноркелинга.

Уточнения

Чиленто (Cilento) — самая южная часть Кампании, к югу от Салерно, где используется чилентский диалект неаполитанского языка.

Лагу́на (итал. laguna, от лат. lacus — озеро) — мелкий водоём, отделённый от большей части воды барьерными островами или рифами.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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