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Этим летом лучше обойти стороной: куда в Италии не стоит ехать из-за туристического хаоса

2:44
Туризм

Скоро лето — время чемоданов, броней и мечтаний о долгожданном отдыхе. Многие уже выбрали отели и курорты, но тем, кто решит спонтанно отправиться в отпуск, стоит учитывать один тревожный фактор — overtourism. (чрезмерный туризм)

Италия
Фото: commons.wikimedia.org by Holger.Ellgaard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Италия

Этот термин обозначает туристическую перегруженность, когда поток отдыхающих превышает возможности инфраструктуры и начинает мешать не только самим туристам, но и местным жителям.

В Италии это становится всё более заметной проблемой. Вот три направления, которые особенно остро переживают туристический наплыв — и которые летом лучше обходить стороной.

1. Венеция — город, который задыхается

Город на воде — вечный магнит для туристов. Но его узкие улочки и ограниченное пространство превращаются в кошмар в праздники, на каникулах и в разгар сезона.

Площадь Сан-Марко становится непроходимой, местные жители всё чаще говорят о туризме с раздражением, а власти вынуждены вводить плату за вход — 5 евро в дни пикового посещения.

Эта мера уже была протестирована весной и теперь продлена до июля и, вероятно, августа.

2. Римини — пляжи под давлением

Летом этот курорт на Адриатике превращается в эпицентр пляжного веселья и ночной жизни.

Массовые мероприятия, фестивали, ярмарки — всё это создаёт дополнительную нагрузку на транспорт, жильё и экологию.

Местные жалуются на ухудшение качества жизни и даже на сложности с поиском парковки.

3. Капри — остров на грани

Живописный остров в Неаполитанском заливе иногда принимает до 15 тысяч человек в день. При этом размер Капри ограничен, и инфраструктура не справляется.

Несмотря на обсуждения ограничения входа, жёстких лимитов по-прежнему нет, и местные боятся, что остров просто не выдержит.

Готовятся меры

Этим летом власти особенно обеспокоены. Некоторые города, как Флоренция, уже вводят ограничения: например, запрет на краткосрочную аренду жилья.

Венеция пошла своим путём, но теперь Минтуризма рассматривает возможность создания общего свода правил для всей страны.

Обсуждается создание Национального фонда устойчивости туризма, который будет финансироваться за счёт туристических налогов и направлен на развитие инфраструктуры и защиту природы.

Если вы планируете отдых — учитывайте не только красоту мест, но и их туристическую нагрузку. Иногда лучше выбрать менее популярное направление и сохранить себе (и местным) нервы.

Уточнения

Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana ) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Столица — Рим. Государственный язык — итальянский, распадающийся на множество диалектов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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