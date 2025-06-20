Неожиданный запрет: эти 6 вещей могут испортить отпуск прямо в аэропорту

Сборы в аэропорт всегда проходят с лёгким напряжением: не забыть паспорт, не опоздать на посадку, и — пожалуйста! — пусть чемодан не окажется слишком тяжёлым. Но даже если вы уже летали десятки раз, некоторые привычные вещи могут неожиданно вызвать вопросы у службы безопасности и задержать вас у рамки.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, вот список предметов, которые лучше не класть в багаж — ни ручной, ни зарегистрированный.
Запасные аккумуляторы от камер, дронов и внешних батарей нельзя сдавать в багаж — только в ручную кладь. И даже там они должны быть надёжно упакованы, чтобы избежать короткого замыкания.
Даже если это водяной пистолет или бластер из "Звёздных войн", TSA относится к ним как к настоящему оружию. Такие предметы могут быть изъяты, особенно у семей с детьми, летящих на праздники или в тематические парки.
Даже если объём бутылки соответствует норме, спирт крепостью более 140 proof (то есть 70%) строго запрещён к провозу. Его нельзя ни в салон, ни в багаж — из-за высокой воспламеняемости.
Багаж с USB-портами и GPS может быть удобным, но если батарею нельзя вытащить — вас могут развернуть. Обязательно проверьте это заранее.
Да, подарки разрешены. Но если они завёрнуты, их могут распаковать прямо на досмотре. Чтобы избежать неловкости, используйте подарочные пакеты или упаковку по прибытии.
Хумус, арахисовая паста, соусы — всё, что можно намазать, попадает под правила жидкостей. Объём до 100 мл — можно. Больше — в багаж. То же касается банок с супами и тушёнкой.
Будьте внимательны — и проходите досмотр с улыбкой, а не с пакетом изъятых вещей.
TSA (лат.) — Администрация транспортной безопасности (США).
Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).
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