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Неожиданный запрет: эти 6 вещей могут испортить отпуск прямо в аэропорту

2:19
Туризм

Сборы в аэропорт всегда проходят с лёгким напряжением: не забыть паспорт, не опоздать на посадку, и — пожалуйста! — пусть чемодан не окажется слишком тяжёлым. Но даже если вы уже летали десятки раз, некоторые привычные вещи могут неожиданно вызвать вопросы у службы безопасности и задержать вас у рамки.

Аэропорт
Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Аэропорт

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, вот список предметов, которые лучше не класть в багаж — ни ручной, ни зарегистрированный.

Эти вещи могут испортить вам отпуск ещё до взлёта

1. Литиевые батареи — не в чемодан

Запасные аккумуляторы от камер, дронов и внешних батарей нельзя сдавать в багаж — только в ручную кладь. И даже там они должны быть надёжно упакованы, чтобы избежать короткого замыкания.

2. Игрушечное оружие — под запретом

Даже если это водяной пистолет или бластер из "Звёздных войн", TSA относится к ним как к настоящему оружию. Такие предметы могут быть изъяты, особенно у семей с детьми, летящих на праздники или в тематические парки.

3. Алкоголь выше 70% — нельзя нигде

Даже если объём бутылки соответствует норме, спирт крепостью более 140 proof (то есть 70%) строго запрещён к провозу. Его нельзя ни в салон, ни в багаж — из-за высокой воспламеняемости.

4. Умный чемодан — только с вынимаемой батареей

Багаж с USB-портами и GPS может быть удобным, но если батарею нельзя вытащить — вас могут развернуть. Обязательно проверьте это заранее.

5. Упакованные подарки — риск испортить сюрприз

Да, подарки разрешены. Но если они завёрнуты, их могут распаковать прямо на досмотре. Чтобы избежать неловкости, используйте подарочные пакеты или упаковку по прибытии.

6. Некоторые продукты — не еда, а "жидкость"

Хумус, арахисовая паста, соусы — всё, что можно намазать, попадает под правила жидкостей. Объём до 100 мл — можно. Больше — в багаж. То же касается банок с супами и тушёнкой.

Будьте внимательны — и проходите досмотр с улыбкой, а не с пакетом изъятых вещей.

Уточнения

TSA (лат.)  — Администрация транспортной безопасности (США).

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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