Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заменители сахара и аппетит: могут ли они заставить вас есть больше
Эстеры в моторном масле: технология, которая спасает мотор
Масляное пятно на любимой рубашке? Не паникуйте — вот 7 способов стереть его навсегда
Даже в холодное лето: способ получить сладкий виноград без косточек
Иллюзия чистоты: даже если в доме блестит — мухи найдут дорогу к обеду
Каменные великаны Калабрии: замки, которые хранят тайны королей и древних эпох
Женщина размножает всё подряд: Боня жёстко высказалась о русских красавицах и абьюзерах
Нерукопожатная и лицемерная: жену Петросяна обвинили в изоляции артиста
Пудра до тональника? Да, и это изменит всё, что ты знала о макияже

Криштиану Роналду и истинные сокровища Мадейры: узнайте, что вас ожидает на этом острове

2:42
Туризм

Забудьте о долгих перелётах и сложностях с арендой авто! В Европе есть свой райский уголок, который ничуть не уступает знаменитым Гавайям. Речь идёт о Мадейре, "острове вечной весны", где круглый год царит мягкий субтропический климат, буйно цветут экзотические растения и зреют сочные фрукты.

Мадейра
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мадейра

Мадейра поражает своей красотой: чёрные пляжи, изумрудные горы и отвесные скалы создают ощущение нереальности. Здесь можно наслаждаться потрясающими видами, исследовать нетронутую природу и знакомиться с богатой культурой.

Если вам интересно, как называется очень известный аэропорт Мадейры, попробуйте спросить кого-нибудь, кто является большим поклонником футбола. Он наверняка знает, что аэропорт назван в честь футболиста Криштиану Роналду, который родом оттуда. Это одна из многих причин, по которым люди едут на Мадейру. Помимо красивых холмов, захватывающих дух видов, нетронутой природы и богатой культуры, вы также найдёте музей CR7, посвящённый знаменитому футболисту.

Посадка в аэропорту Криштиану Роналду может показаться немного волнующей из-за его расположения между горами и океаном, но не стоит этого бояться. Пилоты, работающие здесь, — настоящие профессионалы, а удлинённая взлётно-посадочная полоса, частично построенная на столбах над океаном, обеспечивает безопасность.

Мадейра — идеальное место для отдыха для всех: от любителей культуры, которые могут посетить местные рынки и карнавалы, до активных туристов, жаждущих приключений в горах.

Особое очарование Мадейре придают левады — старинные оросительные каналы, вдоль которых проложены живописные пешеходные тропы. Эти маршруты, обозначенные как "PR" с номером, предлагают разнообразные уровни сложности и позволяют исследовать остров во всей его красе: от водопадов и горных вершин до густых лесов.

Мадейра захватывает дух, вы словно попадаете на другую планету. Здесь можно увидеть во время поездки на автомобиле свободно бродящих животных, будь то коровы, овцы, козы, кошки, собаки или домашняя птица. Особенно в горах коровы или овцы часто блокируют движение, поэтому имейте это в виду, когда будете туда ехать.

И не бойтесь спрашивать совета у местных жителей! Они очень приветливы и всегда готовы помочь. Так что, если вы говорите по-английски или по-португальски, смело обращайтесь к ним за информацией и рекомендациями.

Уточнения

Маде́йра (порт. Madeira — древесина) — автономный регион Португалии, расположенный на одноимённом архипелаге в северной части Атлантического океана, приблизительно в 1000 км к юго-западу от Португалии и в 500 км к западу от африканского побережья.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Наука и техника
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения Аудио 
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Домашние животные
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так Аудио 
Девяностые вернулись и переоделись в кружево: самая модная юбка сезона
Красота и стиль
Девяностые вернулись и переоделись в кружево: самая модная юбка сезона Аудио 
Популярное
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное

Центр Чёрного моря пуст и безжизнен. Там не плавают ни рыбы, ни туристы, ни даже корабли. Что за мрачная тайна прячется под гладью воды?

В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Последние материалы
Масляное пятно на любимой рубашке? Не паникуйте — вот 7 способов стереть его навсегда
Даже в холодное лето: способ получить сладкий виноград без косточек
Иллюзия чистоты: даже если в доме блестит — мухи найдут дорогу к обеду
Каменные великаны Калабрии: замки, которые хранят тайны королей и древних эпох
Женщина размножает всё подряд: Боня жёстко высказалась о русских красавицах и абьюзерах
Нерукопожатная и лицемерная: жену Петросяна обвинили в изоляции артиста
Пудра до тональника? Да, и это изменит всё, что ты знала о макияже
МРОТ до 27 тысяч рублей — реально ли? Работодателям придётся пересмотреть тарифные сетки
Хотели кота с интеллектом — получили пушистого социопата с дрессированной хозяйкой
Просто и вкусно: запеканка из лаваша с сыром и зеленью, которую захочется готовить снова и снова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.