Воздушная революция: как человекоподобный робот взлетел

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В Италии прошёл успешный запуск первого в мире реактивного человекоподобного робота. Машина под названием iRonCub3 поднялась в воздух примерно на полметра, сохранив при этом устойчивость в полёте — настоящий прорыв в современной робототехнике.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Человекоподобный робот

Новый этап в развитии летающих машин

Разработанный в Итальянском технологическом институте, iRonCub3 представляет собой гибрид робота и дрона.

Он умеет не только передвигаться по земле, но и летать, сочетая в себе возможности наземной и воздушной мобильности.

Такая мультимодальность открывает перспективы для его использования в самых труднодоступных и опасных зонах — от стихийных бедствий до спасательных операций.

Оснащён четырьмя реактивными двигателями (два на руках и два в рюкзаке), робот способен стабильно зависать в воздухе и сохранять равновесие даже при сильном ветре.

Конструкция с титановым каркасом и термостойкими покрытиями выдерживает температуру выхлопа до 800°C.

Искусственный интеллект — в помощь полёту

Одна из главных задач — сохранить устойчивость при полёте. В отличие от дронов с симметричной формой, у iRonCub3 удлинённое тело и подвижные конечности, что создаёт постоянно меняющийся центр масс.

Чтобы справиться с этим, инженеры внедрили новую систему управления и аэродинамические алгоритмы, поддерживаемые ИИ.

"Наши модели включают в себя нейронные сети, обученные на смоделированных и экспериментальных данных, и интегрированы в архитектуру управления роботом для обеспечения стабильного полёта", — отметил первый автор исследования, Антонелло Паолино.

Благодаря ИИ робот может адаптироваться к воздушным потокам и корректировать положение конечностей в реальном времени. Он также умеет быстро менять режим работы двигателей прямо в процессе взлёта.

Инженерный подход и испытания

В создании робота применяли метод совместного проектирования — форма и механика разрабатывались одновременно, чтобы добиться наилучшей аэродинамики.

Кроме того, были внедрены датчики тяги, системы контроля температуры и алгоритмы автоматического планирования взлёта.

Первые полёты прошли в крытой лаборатории, но уже скоро испытания перенесут в отдельную зону в аэропорту Генуи.

Куда полетит iRonCub3?

Летающие гуманоиды могут стать незаменимыми в миссиях, где человек рискует жизнью: при утечках токсичных веществ, в разрушенных зданиях, в условиях радиации.

Возможность не только летать, но и использовать руки для манипуляций делает iRonCub3 универсальным инструментом будущего.

Уточнения

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.

