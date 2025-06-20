Воздушная революция: как человекоподобный робот взлетел

В Италии прошёл успешный запуск первого в мире реактивного человекоподобного робота. Машина под названием iRonCub3 поднялась в воздух примерно на полметра, сохранив при этом устойчивость в полёте — настоящий прорыв в современной робототехнике.
Разработанный в Итальянском технологическом институте, iRonCub3 представляет собой гибрид робота и дрона.
Он умеет не только передвигаться по земле, но и летать, сочетая в себе возможности наземной и воздушной мобильности.
Такая мультимодальность открывает перспективы для его использования в самых труднодоступных и опасных зонах — от стихийных бедствий до спасательных операций.
Оснащён четырьмя реактивными двигателями (два на руках и два в рюкзаке), робот способен стабильно зависать в воздухе и сохранять равновесие даже при сильном ветре.
Конструкция с титановым каркасом и термостойкими покрытиями выдерживает температуру выхлопа до 800°C.
Одна из главных задач — сохранить устойчивость при полёте. В отличие от дронов с симметричной формой, у iRonCub3 удлинённое тело и подвижные конечности, что создаёт постоянно меняющийся центр масс.
Чтобы справиться с этим, инженеры внедрили новую систему управления и аэродинамические алгоритмы, поддерживаемые ИИ.
"Наши модели включают в себя нейронные сети, обученные на смоделированных и экспериментальных данных, и интегрированы в архитектуру управления роботом для обеспечения стабильного полёта", — отметил первый автор исследования, Антонелло Паолино.
Благодаря ИИ робот может адаптироваться к воздушным потокам и корректировать положение конечностей в реальном времени. Он также умеет быстро менять режим работы двигателей прямо в процессе взлёта.
В создании робота применяли метод совместного проектирования — форма и механика разрабатывались одновременно, чтобы добиться наилучшей аэродинамики.
Кроме того, были внедрены датчики тяги, системы контроля температуры и алгоритмы автоматического планирования взлёта.
Первые полёты прошли в крытой лаборатории, но уже скоро испытания перенесут в отдельную зону в аэропорту Генуи.
Летающие гуманоиды могут стать незаменимыми в миссиях, где человек рискует жизнью: при утечках токсичных веществ, в разрушенных зданиях, в условиях радиации.
Возможность не только летать, но и использовать руки для манипуляций делает iRonCub3 универсальным инструментом будущего.
Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.
Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.