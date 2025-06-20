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Каменные великаны Калабрии: замки, которые хранят тайны королей и древних эпох

2:33
Туризм

Калабрия, омываемая двумя морями, хранит в себе не только живописные пляжи и кристально чистые воды, но и величественные замки, свидетельствующие о бурной истории региона. Эти каменные гиганты, возвышающиеся над побережьем и горными вершинами, рассказывают о битвах, легендах и смене эпох.

Замок Розето Капо Спулико
Фото: commons.wikimedia.org by Il Conte Suino Atomico, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Замок Розето Капо Спулико

Замок Руффо

Один из таких памятников — замок Руффо, гордо возвышающийся над Мессинским проливом, в месте, где, согласно мифам, обитали Сцилла и Харибда. Сегодня он служит не только напоминанием о древних преданиях, но и площадкой для культурных событий, откуда открываются захватывающие дух виды.

Замок Розето Капо Спулико

В провинции Козенца, на берегу Ионического моря, стоит замок Розето Капо Спулико, связанный с именем Фридриха II и тайнами тамплиеров. Его мощные стены и зубчатые башни хранят легенды о Святом Граале и эзотерических символах, а прогулка по его внутреннему двору переносит в эпоху крестовых походов.

Замок Мурат

Над Тирренским морем, в заливе Сант-Эуфемия, возвышается замок Мурат, ставший последним пристанищем для Иоахима Мюрата, короля Неаполя и шурина Наполеона. Здесь, в его стенах, можно ощутить трагическую атмосферу последних дней жизни знаменитого полководца, а из окон замка открывается панорамный вид на окрестности.

Замок Веннери

Замок Веннери интегрирован в средневековую деревню с видом на Ионическое море. Его стены, возведённые еще в византийскую эпоху и усиленные арагонцами, до сих пор хранят дух старины, а прогулка по ним позволяет насладиться красотой калабрийского побережья.

Замок Корильяно Калабро

Вдали от побережья, в глубине Калабрии, возвышается замок Корильяно Калабро. Построенный в 1073 году по приказу Роберта Гвискара, он изначально служил военной крепостью. Окружённый рвом, превращённым в тихий ботанический сад, замок встречает посетителей подъёмным мостом, ведущим во внутренний двор, который идеально подходит для проведения мероприятий и выставок.

Эти замки Калабрии — не просто исторические памятники, это живые свидетели прошлого, приглашающие в путешествие во времени и позволяющие прикоснуться к богатой культуре и наследию этого удивительного региона.

Уточнения

Кала́брия (итал. Calabria, сиц. Calabbria, Calavria, лат. Brut(t)ium, Calabria) — административная область в Италии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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