Необитаемый, дикий, идеальный: этот итальянский остров заставит вас забыть про Мальдивы

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Забудьте о Мальдивах и Сейшелах — настоящая экзотика куда ближе, чем вы думаете. В Италии, в Тирренском море, скрывается остров Пальмарола, который выглядит как открытка из тропиков, но на самом деле это почти нетронутое природное чудо.

Фото: commons.wikimedia.org by Giannismits, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пляж Пальмарола, Италия

Всего в 10 км от Понцы вы найдёте дикий рай без дорог, гостиниц и толп. Здесь не вы найдёте природу, а природа найдёт вас.

Природа без фильтров

Пальмарола — это скалы, кристально чистая вода, морские гроты, бухты, где хочется задержаться навсегда.

Остров необитаем, если не считать редких летних визитов. Местность сохранилась практически в первозданном виде, и каждый уголок будто вырезан рукой художника.

Название острова произошло от карликовой пальмы — единственной пальмы, растущей в дикой природе Европы.

Что вас ждёт

Скалы Фаральони и гроты Гроттоне ди Меццорно, играющие светом как витражи.

Единственный песчаный пляж Кала-дель-Порто с ресторанчиком и старыми пещерными домами.

Маленькая часовня Святого Сильверия на отдельной скале — символ острова.

Затонувшие пещеры и вертикальные обрывы для дайвинга и снорклинга.

Ящерица Podarcis siculus palmarolae — эндемик, которого нет больше нигде в мире.

История, миф и реальность

Пальмарола — не просто красивый остров. Здесь находили следы неолитических стоянок и обсидиановых орудий.

В XVIII-XIX веках сюда спасались от законов пираты и крестьяне. Они строили жильё прямо в скалах и выращивали виноград, пшеницу и бобовые.

По легенде, именно здесь Одиссей услышал пение сирен, и эта мифологическая аура до сих пор окутывает остров.

Как добраться

На Пальмароле нет пристани, нет дорог и нет магазинов. Всё, что вам нужно, нужно привезти с собой. Добраться можно с Понцы на морском такси или частной лодке.

Это место для тех, кто хочет отдохнуть от цивилизации — и вспомнить, как дышать полной грудью.

Уточнения

Пальмарола (итал. Palmarola) — остров в Тирренском море недалеко от западного побережья Апеннинсккого полуострова. Административно остров Пальмарола являются коммуной Понца в составе провинции Латина региона Лацио.

