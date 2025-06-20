Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свидания на расстоянии: как Сергей Жуков покорял сердце будущей жены Регины Бурд
Ник Кейв отклонил предложение Моррисси: что не устроило музыканта?
Эти упражнения без прыжков и гантелей сделают тело сильным — но есть нюанс
Электрокар для ленивых: заправил один раз — и забыл про зарядки, кабели и очереди у столбов
Собрались за 2 минуты — выглядите на миллион: универсальные комплекты для лета
Модных любителей Лабубу обворовывают: мошенники используют помешательство на кукле
Мясо теперь отдыхает: эти шашлыки из креветок с манго сводят с ума даже заядлых гурманов
Паразит захватывает тело — разум отключается: 5 животных, ставших зомби в реальной жизни
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Необитаемый, дикий, идеальный: этот итальянский остров заставит вас забыть про Мальдивы

2:15
Туризм

Забудьте о Мальдивах и Сейшелах — настоящая экзотика куда ближе, чем вы думаете. В Италии, в Тирренском море, скрывается остров Пальмарола, который выглядит как открытка из тропиков, но на самом деле это почти нетронутое природное чудо.

пляж Пальмарола, Италия
Фото: commons.wikimedia.org by Giannismits, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пляж Пальмарола, Италия

Всего в 10 км от Понцы вы найдёте дикий рай без дорог, гостиниц и толп. Здесь не вы найдёте природу, а природа найдёт вас.

Природа без фильтров

Пальмарола — это скалы, кристально чистая вода, морские гроты, бухты, где хочется задержаться навсегда.

Остров необитаем, если не считать редких летних визитов. Местность сохранилась практически в первозданном виде, и каждый уголок будто вырезан рукой художника.

Название острова произошло от карликовой пальмы — единственной пальмы, растущей в дикой природе Европы.

Что вас ждёт

  • Скалы Фаральони и гроты Гроттоне ди Меццорно, играющие светом как витражи.
  • Единственный песчаный пляж Кала-дель-Порто с ресторанчиком и старыми пещерными домами.
  • Маленькая часовня Святого Сильверия на отдельной скале — символ острова.
  • Затонувшие пещеры и вертикальные обрывы для дайвинга и снорклинга.
  • Ящерица Podarcis siculus palmarolae — эндемик, которого нет больше нигде в мире.

История, миф и реальность

Пальмарола — не просто красивый остров. Здесь находили следы неолитических стоянок и обсидиановых орудий.

В XVIII-XIX веках сюда спасались от законов пираты и крестьяне. Они строили жильё прямо в скалах и выращивали виноград, пшеницу и бобовые.

По легенде, именно здесь Одиссей услышал пение сирен, и эта мифологическая аура до сих пор окутывает остров.

Как добраться

На Пальмароле нет пристани, нет дорог и нет магазинов. Всё, что вам нужно, нужно привезти с собой. Добраться можно с Понцы на морском такси или частной лодке.

Это место для тех, кто хочет отдохнуть от цивилизации — и вспомнить, как дышать полной грудью.

Уточнения

Пальмарола (итал. Palmarola) — остров в Тирренском море недалеко от западного побережья Апеннинсккого полуострова. Административно остров Пальмарола являются коммуной Понца в составе провинции Латина региона Лацио.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эти машины не боятся старости: можно брать даже с большим пробегом
Авто
Эти машины не боятся старости: можно брать даже с большим пробегом
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Наука и техника
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения Аудио 
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Наука и техника
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться Аудио 
Популярное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться

Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.

Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Последние материалы
Ник Кейв отклонил предложение Моррисси: что не устроило музыканта?
Свидания на расстоянии: как Сергей Жуков покорял сердце будущей жены Регины Бурд
Эти упражнения без прыжков и гантелей сделают тело сильным — но есть нюанс
Электрокар для ленивых: заправил один раз — и забыл про зарядки, кабели и очереди у столбов
Необитаемый, дикий, идеальный: этот итальянский остров заставит вас забыть про Мальдивы
Собрались за 2 минуты — выглядите на миллион: универсальные комплекты для лета
Модных любителей Лабубу обворовывают: мошенники используют помешательство на кукле
Мясо теперь отдыхает: эти шашлыки из креветок с манго сводят с ума даже заядлых гурманов
ЕС под ударом: как ближневосточный конфликт провоцирует энергетический кризис
Паразит захватывает тело — разум отключается: 5 животных, ставших зомби в реальной жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.