Необитаемый, дикий, идеальный: этот итальянский остров заставит вас забыть про Мальдивы

Забудьте о Мальдивах и Сейшелах — настоящая экзотика куда ближе, чем вы думаете. В Италии, в Тирренском море, скрывается остров Пальмарола, который выглядит как открытка из тропиков, но на самом деле это почти нетронутое природное чудо.
Всего в 10 км от Понцы вы найдёте дикий рай без дорог, гостиниц и толп. Здесь не вы найдёте природу, а природа найдёт вас.
Пальмарола — это скалы, кристально чистая вода, морские гроты, бухты, где хочется задержаться навсегда.
Остров необитаем, если не считать редких летних визитов. Местность сохранилась практически в первозданном виде, и каждый уголок будто вырезан рукой художника.
Название острова произошло от карликовой пальмы — единственной пальмы, растущей в дикой природе Европы.
Пальмарола — не просто красивый остров. Здесь находили следы неолитических стоянок и обсидиановых орудий.
В XVIII-XIX веках сюда спасались от законов пираты и крестьяне. Они строили жильё прямо в скалах и выращивали виноград, пшеницу и бобовые.
По легенде, именно здесь Одиссей услышал пение сирен, и эта мифологическая аура до сих пор окутывает остров.
На Пальмароле нет пристани, нет дорог и нет магазинов. Всё, что вам нужно, нужно привезти с собой. Добраться можно с Понцы на морском такси или частной лодке.
Это место для тех, кто хочет отдохнуть от цивилизации — и вспомнить, как дышать полной грудью.
Пальмарола (итал. Palmarola) — остров в Тирренском море недалеко от западного побережья Апеннинсккого полуострова. Административно остров Пальмарола являются коммуной Понца в составе провинции Латина региона Лацио.
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