Проблемы на границе: что происходит с туризмом между США и Европой

Что-то меняется в мировом туризме — и довольно быстро. Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Швеция и ещё несколько крупных стран не просто обновили рекомендации по поездкам в США.
Они фактически сигнализируют: поездка туда может обернуться неожиданностями — от задержек на границе до юридических проволочек.
Согласно новым предупреждениям, граждане этих стран сталкиваются с жёсткими проверками, отказами во въезде и допросами — даже при наличии действующих виз и грин-карт.
Причины — в несоответствиях документов, отмене в США маркера "X" для гендера и общей непредсказуемости на границе.
Германия выступила особенно жёстко: в её отчётах упоминаются реальные случаи, когда въезд в США был запрещён даже постоянным резидентам.
Великобритания и Франция добавили в свои рекомендации пункты о "значительном риске задержек и ошибок при оформлении".
Финляндия, Дания и Испания также подчеркнули проблемы с документами у трансгендерных и небинарных персон.
Такие предупреждения — это не просто формальность. Только в 2024 году США посетили более 12,5 млн европейцев, оставив миллиарды долларов в экономике.
Даже небольшое снижение турпотока может ударить по отелям, авиакомпаниям и туристическим агентствам.
Пока границы не закрыты, но от туристов требуют большей внимательности:
Семь европейских стран одновременно обновили свои рекомендации — и это уже нельзя игнорировать.
"Это не политический жест, это осознанное предупреждение", — пишут в одном из докладов.
В постпандемийном мире туристы ищут стабильности. А если Америка не станет предсказуемой и доброжелательной — они её просто обойдут.
Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America,) — государство в Северной Америке площадью. Столица — город Вашингтон (округ Колумбия). Самые крупные по численности населения мегаполисы — Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго — являются важнейшими глобальными городами.
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