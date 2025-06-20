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Проблемы на границе: что происходит с туризмом между США и Европой

2:28
Туризм

Что-то меняется в мировом туризме — и довольно быстро. Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Швеция и ещё несколько крупных стран не просто обновили рекомендации по поездкам в США.

Пограничный контроль
Фото: commons.wikimedia.org by tksteven, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Пограничный контроль

Они фактически сигнализируют: поездка туда может обернуться неожиданностями — от задержек на границе до юридических проволочек.

Что случилось?

Согласно новым предупреждениям, граждане этих стран сталкиваются с жёсткими проверками, отказами во въезде и допросами — даже при наличии действующих виз и грин-карт.

Причины — в несоответствиях документов, отмене в США маркера "X" для гендера и общей непредсказуемости на границе.

Новая реальность: США — не всегда открыты

Германия выступила особенно жёстко: в её отчётах упоминаются реальные случаи, когда въезд в США был запрещён даже постоянным резидентам.

Великобритания и Франция добавили в свои рекомендации пункты о "значительном риске задержек и ошибок при оформлении".

Финляндия, Дания и Испания также подчеркнули проблемы с документами у трансгендерных и небинарных персон.

Что это значит для туристов и индустрии

Такие предупреждения — это не просто формальность. Только в 2024 году США посетили более 12,5 млн европейцев, оставив миллиарды долларов в экономике.

Даже небольшое снижение турпотока может ударить по отелям, авиакомпаниям и туристическим агентствам.

Что делать путешественникам

Пока границы не закрыты, но от туристов требуют большей внимательности:

  • Проверьте все документы и визы заранее.
  • Уточните, соответствуют ли данные в паспорте требованиям США.
  • Зарегистрируйтесь в консульстве своей страны.
  • Оформите страховку с юридической защитой.
  • Не думайте, что прошлый опыт гарантирует гладкий въезд сейчас.

Это не одиночный случай. Это тренд

Семь европейских стран одновременно обновили свои рекомендации — и это уже нельзя игнорировать.

"Это не политический жест, это осознанное предупреждение", — пишут в одном из докладов.

В постпандемийном мире туристы ищут стабильности. А если Америка не станет предсказуемой и доброжелательной — они её просто обойдут.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America,) — государство в Северной Америке площадью. Столица — город Вашингтон (округ Колумбия). Самые крупные по численности населения мегаполисы — Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго — являются важнейшими глобальными городами.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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