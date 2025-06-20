Три греческих острова для идеального отдыха: как сэкономить и получить максимум удовольствия

2:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотите отдохнуть в Греции, не тратя много денег, но при этом в полной мере наслаждаясь всеми радостями, которые может предложить вам путешествие? Вот три греческих острова, которые сочетают в себе низкую стоимость с невероятной природной красотой и весельем. Сколько стоит поездка и проживание?

Фото: flickr.com by Gerald Adams, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Остров Сифнос

Порос: идеальное недорогое направление с яркой ночной жизнью

Если вы ищете близкое, доступное, но богатое впечатлениями место, Порос вас не разочарует. Здесь есть номера для аренды по чрезвычайно низким ценам, а также отели со всеми современными удобствами, охватывающими все финансовые возможности.

Вечером его порт преображается: кафе, таверны и бары создают идеальную атмосферу для тех, кто ищет отдыха и общения.

Подробная стоимость:

Паромы: от 34 евро туда и обратно;

Размещение (4 ночи): от 122 евро с человека или 244 евро за двухместный номер.

Ангистрион: побег на природу с нулевыми затратами и ещё меньшим стрессом

Ангистрион — это "зелёный бриллиант" Саронического залива. Если вы хотите тихий остров с великолепными соснами, это место специально для вас.

Минимальное расстояние от Афин делает его идеальным для однодневного или сверхбюджетного отдыха. Если вы любитель природы и кемпинга, Ангистрион считается лучшим выбором.

Подробная стоимость:

Билеты на паром: от 27 евро туда и обратно;

Размещение (4 ночи): от 149 евро с человека или 298 евро за двухместный номер.

Сифнос: гастрономия, пляжи и жизнь без ограничений по разумным ценам

Сифнос — это остров, который сочетает в себе космополитическую ауру с простотой Киклад. Несмотря на сильное туристическое присутствие, здесь нет недостатка в возможностях для бюджетного размещения, особенно если бронировать заранее.

Это родина легендарного Николаоса Целементеса, а его гастрономия является уникальным достоянием для каждого посетителя. В то же время пляжи и ночная жизнь удовлетворят все потребности.

Подробная стоимость:

Паромы: от 81 евро туда и обратно;

Размещение (4 ночи): от 140 евро с человека или 280 евро за двухместный номер.

Роскошный отдых без роскошного ценообразования

Вы можете наслаждаться греческим летом, не опустошая свой кошелёк. Независимо от того, выберете ли вы оживлённый порт Порос, природное спокойствие Ангистриона или гастрономический и космополитический Сифнос, любой вариант вас не разорит.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

