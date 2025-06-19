Новая гостиничная стратегия: что будет с завтраками в отелях? Грядут перемены

2:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируете отпуск и выбираете отель, где завтрак включён в стоимость? Вы не одиноки. Для многих путешественников утреннее питание — один из решающих факторов при бронировании. Однако в летний сезон всё больше отелей отказываются от привычной щедрости.

Фото: commons.wikimedia.org by North Market, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шведский стол

Что происходит с Hyatt Place

Hyatt Place, один из флагманских брендов Hyatt, известен своими просторными номерами и бесплатными завтраками.

Но ситуация изменилась: более 40 отелей в США начали тестировать модель, при которой завтрак — платная опция.

"Бесплатный завтрак в большинстве отелей", — указано на официальном сайте Hyatt.

Только участники программы Globalist всё ещё получают его без доплаты.

В пилотных отелях вместо завтрака клиентам предлагают скидку или бонусные баллы. По словам экспертов из JLL, это рассчитано на гостей, которые заботятся о цене, но не хотят жертвовать качеством:

"Эти потребители в значительной степени ориентируются на качество, в частности на соотношение цены и ценности", — говорит директора исследовательского отдела JLL, Зак Демутюа

Marriott тоже пробует новую схему

Похожий эксперимент проводит St. Regis Macao от сети Marriott. С марта отель прекратил предлагать бесплатные завтраки для гостей с уровнями лояльности Platinum и выше. Вместо этого — баллы или местные привилегии, а также скидки на завтрак.

Представитель Marriott уточнил, что это пробная модель только для конкретного отеля, и она не отражает глобальной стратегии всей сети.

Завтрак как фактор конкурентного преимущества

Несмотря на подобные эксперименты, завтрак остаётся важным элементом сервиса.

"Завтрак, без сомнения, является расходом для отелей, но он также может стать конкурентным отличием", — объясняет Рэйчел Ротман из CBRE Group.

Исследования компании показывают: доход на один номер в отелях с бесплатным завтраком с 2013 года вырос более чем вдвое по сравнению с другими гостиницами.

Тем не менее вкусы туристов меняются. Многие предпочитают исследовать местные кафе, а не завтракать в отеле.

"Завтрак в отеле — это удобно, но он не обязательно помогает вам прочувствовать местную атмосферу", — отметил Демут.

Что ж, будущее бесплатного завтрака в отелях пока туманно. Пока одни бренды экспериментируют, другие продолжают сохранять эту опцию. Но точно одно: для многих гостей утренний приём пищи — не просто еда, а часть впечатлений.

Уточнения

Hyatt Hotels Corporation — американская компания, управляющая сетями отелей высшего класса. Штаб-квартира — в Чикаго. Основана в 1957 году братьями-евреями Джеем и Дональдом Прицкером.



Marriott International — международная компания по управлению гостиничными сетями со штаб-квартирой в США. основали семейный бизнес, американец Джон Уиллард Марриотт и его супруга Элис в 1927 году.

