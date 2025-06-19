Новая гостиничная стратегия: что будет с завтраками в отелях? Грядут перемены

Планируете отпуск и выбираете отель, где завтрак включён в стоимость? Вы не одиноки. Для многих путешественников утреннее питание — один из решающих факторов при бронировании. Однако в летний сезон всё больше отелей отказываются от привычной щедрости.
Hyatt Place, один из флагманских брендов Hyatt, известен своими просторными номерами и бесплатными завтраками.
Но ситуация изменилась: более 40 отелей в США начали тестировать модель, при которой завтрак — платная опция.
"Бесплатный завтрак в большинстве отелей", — указано на официальном сайте Hyatt.
Только участники программы Globalist всё ещё получают его без доплаты.
В пилотных отелях вместо завтрака клиентам предлагают скидку или бонусные баллы. По словам экспертов из JLL, это рассчитано на гостей, которые заботятся о цене, но не хотят жертвовать качеством:
"Эти потребители в значительной степени ориентируются на качество, в частности на соотношение цены и ценности", — говорит директора исследовательского отдела JLL, Зак Демутюа
Похожий эксперимент проводит St. Regis Macao от сети Marriott. С марта отель прекратил предлагать бесплатные завтраки для гостей с уровнями лояльности Platinum и выше. Вместо этого — баллы или местные привилегии, а также скидки на завтрак.
Представитель Marriott уточнил, что это пробная модель только для конкретного отеля, и она не отражает глобальной стратегии всей сети.
Несмотря на подобные эксперименты, завтрак остаётся важным элементом сервиса.
"Завтрак, без сомнения, является расходом для отелей, но он также может стать конкурентным отличием", — объясняет Рэйчел Ротман из CBRE Group.
Исследования компании показывают: доход на один номер в отелях с бесплатным завтраком с 2013 года вырос более чем вдвое по сравнению с другими гостиницами.
Тем не менее вкусы туристов меняются. Многие предпочитают исследовать местные кафе, а не завтракать в отеле.
"Завтрак в отеле — это удобно, но он не обязательно помогает вам прочувствовать местную атмосферу", — отметил Демут.
Что ж, будущее бесплатного завтрака в отелях пока туманно. Пока одни бренды экспериментируют, другие продолжают сохранять эту опцию. Но точно одно: для многих гостей утренний приём пищи — не просто еда, а часть впечатлений.
Hyatt Hotels Corporation — американская компания, управляющая сетями отелей высшего класса. Штаб-квартира — в Чикаго. Основана в 1957 году братьями-евреями Джеем и Дональдом Прицкером.
Marriott International — международная компания по управлению гостиничными сетями со штаб-квартирой в США. основали семейный бизнес, американец Джон Уиллард Марриотт и его супруга Элис в 1927 году.
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