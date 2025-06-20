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Когда небо становится опасным: дело пассажиров против авиаперевозчика

2:08
Туризм

Трудно представить, что может быть страшнее, чем во время полёта на большой высоте вдруг оказаться лицом к лицу с открытым небом. Именно это случилось с девятью пассажирами рейса Trygg Air 7 марта — у самолёта Pilatus PC-12 прямо во время полёта вылетело боковое стекло.

Спящий пассажир в самолете
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спящий пассажир в самолете

Инцидент произошёл на высоте 27 000 футов. По данным иска, поданного 12 июня в Верховный суд Бетела, людей на борту охватил ужас.

В салоне началась резкая декомпрессия, появился оглушающий шум, и пассажиры подверглись риску обморожения. Среди них были жители залива Скэммон, включая младенца и ребёнка.

Что требует иск

Истцы обвиняют авиакомпанию Trygg Air, базирующуюся в Анкоридже, в халатности и требуют компенсации за причинённый моральный вред. Сумма не уточняется и будет определена в ходе судебного разбирательства.

"Трудно представить, насколько это было бы ужасно, если бы это произошло на высоте 27 000 футов, когда они сидят в хвосте самолёта и дует ветер… Надеюсь, мы докопаемся до сути", — отметил адвокат пассажиров Майрон Энгстман.

Компания Trygg Air отказалась комментировать ситуацию.

Опасный полёт без травм

По предварительным данным Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), никто из находившихся на борту не получил серьёзных физических травм. Экстренная посадка прошла в районе Слитматы, недалеко от реки Кускоквим, и заняла около получаса.

Это не первый подобный случай с самолётами Pilatus PC-12. В 2019 году во Флориде аналогичный инцидент произошёл вскоре после взлёта — тогда у другой машины разбилось лобовое стекло. Причиной, как выяснило NTSB, стало неправильное техобслуживание.

Предварительное слушание по делу, на момент 15 июня, ещё не было назначено.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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