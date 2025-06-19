Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миниатюрная красавица или черная загадка: какие розы выбрать для вашего сада
Откажитесь от этого: и волосы будут чистыми в 2 раза дольше
Кошка и лужа в неожиданных местах: причины странного поведения
Вайкуле раскрыла, стоит ли ждать Пугачёву и Галкина* на фестивале в Юрмале
Пресс у всех один, а вот тренировки — разные: в чём отличие мужского и женского подхода
Когда черешня отказывается цвести: неожиданные причины и способы вернуть ей жизнь
Эти машины не просто везут груз: как современные фуры стали умнее обычных людей
Сырные булочки на скорую руку — как заменить хлеб чем-то, что в сто раз вкуснее
Ностальгия по 1,16: курс евро к доллару снова падает

Экзотический рай для путешественников: это место, которое стоит увидеть раз в жизни

2:21
Туризм

Папуа — Новая Гвинея — это не просто экзотический уголок на карте мира, а страна, полная неизведанных чудес. Мало кто знает, но это место считается самой многоязычной страной на планете — тут говорят более чем на 800 языках! Расположенная на острове Новая Гвинея, она привлекает путешественников своей уникальной природой и удивительным культурным многообразием.

остров
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
остров

Папуа — Новая Гвинея: незаслуженно забытая жемчужина для путешественников

Что важно для туристов, Папуа — Новая Гвинея не только для любителей приключений. Здесь можно наслаждаться неспешными круизами по прибрежным портам или отправиться на природу, чтобы увидеть редких древесных кенгуру и крупнейшую бабочку в мире.

Для дайверов открываются лучшие коралловые рифы с потрясающим подводным миром, а поклонники истории могут исследовать затонувшие корабли времён Второй мировой войны.

В Папуа — Новой Гвинее обитают редкие виды животных, которые не встретишь нигде в мире, включая плотоядных мышей и экзотических райских птиц.

Это место также привлекает ценителей природы благодаря своим вулканическим фьордам и тропическим лесам, полным загадок.

Секреты культуры и природы: почему стоит ехать в Папуа — Новую Гвинею?

Папуа — Новая Гвинея дарит не только приключения, но и уникальную возможность прикоснуться к живой культуре.

Множество местных племён, отличающихся своими традициями и языками, делают путешествие по этой стране настоящим культурным откровением.

Рабаул, покрытый вулканическим пеплом, является ярким примером места, где можно изучать следы Второй мировой войны.

Идеальное время для посещения — с июня по сентябрь, когда сухой сезон гарантирует комфортное передвижение по острову и отличные условия для дайвинга.

Что стоит увидеть:

  • Дайвинг на рифах, снорклинг с акулами и муренами.
  • Исследование тропических лесов с редкими животными.
  • Круизы по реке Сепик и посещение племенных деревень.
  • Прогулки по историческим местам, как Рабаул.

Папуа — Новая Гвинея будет невероятным открытием для тех, кто хочет узнать что-то новое о природе, культуре и истории.

Уточнения

Независимое Государство Папуа Новая Гвинея, (англ. Independent State of Papua New Guinea, ток-писин Independen Stet bilong Papua Niugini, хири-моту Independen Stet bilong Papua Niu Gini) — государство в Океании, расположенное в юго-западной части Тихого океана и занимающее восточную часть острова Новая Гвинея, Столица — Порт-Морсби. Официальные языки — английский, ток-писин и хири-моту.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Авто
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук Аудио 
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Авто
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Последние материалы
Кнопка старт-стоп замолчала: причина может быть совсем не в кнопке
Аллергия на кошку — не приговор: как создать безопасную зону для аллергика
Ультрафиолет больше не страшен: 5 шагов защиты кожи с витамином С этим летом
Как аборигены освоили высокогорья Австралии — археологическая сенсация
Филипп Киркоров сдал: продюсер объяснил, что происходит со здоровьем звезды
Море, вулкан и немного магии: как Бали спасает уставших от Бали
Картины не при чём: что действительно делает интерьер устаревшим
Фразы, которыми попугай вас дрессирует: правда, о которой мало кто знает
Превратите прогулку в супер-тренировку: как сделать ходьбу более эффективной
Микроволновка — прошлый век? Этот прибор делает вкуснее и полезнее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.