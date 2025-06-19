Экзотический рай для путешественников: это место, которое стоит увидеть раз в жизни

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Папуа — Новая Гвинея — это не просто экзотический уголок на карте мира, а страна, полная неизведанных чудес. Мало кто знает, но это место считается самой многоязычной страной на планете — тут говорят более чем на 800 языках! Расположенная на острове Новая Гвинея, она привлекает путешественников своей уникальной природой и удивительным культурным многообразием.

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Папуа — Новая Гвинея: незаслуженно забытая жемчужина для путешественников

Что важно для туристов, Папуа — Новая Гвинея не только для любителей приключений. Здесь можно наслаждаться неспешными круизами по прибрежным портам или отправиться на природу, чтобы увидеть редких древесных кенгуру и крупнейшую бабочку в мире.

Для дайверов открываются лучшие коралловые рифы с потрясающим подводным миром, а поклонники истории могут исследовать затонувшие корабли времён Второй мировой войны.

В Папуа — Новой Гвинее обитают редкие виды животных, которые не встретишь нигде в мире, включая плотоядных мышей и экзотических райских птиц.

Это место также привлекает ценителей природы благодаря своим вулканическим фьордам и тропическим лесам, полным загадок.

Секреты культуры и природы: почему стоит ехать в Папуа — Новую Гвинею?

Папуа — Новая Гвинея дарит не только приключения, но и уникальную возможность прикоснуться к живой культуре.

Множество местных племён, отличающихся своими традициями и языками, делают путешествие по этой стране настоящим культурным откровением.

Рабаул, покрытый вулканическим пеплом, является ярким примером места, где можно изучать следы Второй мировой войны.

Идеальное время для посещения — с июня по сентябрь, когда сухой сезон гарантирует комфортное передвижение по острову и отличные условия для дайвинга.

Что стоит увидеть:

Дайвинг на рифах, снорклинг с акулами и муренами.

Исследование тропических лесов с редкими животными.

Круизы по реке Сепик и посещение племенных деревень.

Прогулки по историческим местам, как Рабаул.

Папуа — Новая Гвинея будет невероятным открытием для тех, кто хочет узнать что-то новое о природе, культуре и истории.

Уточнения

Независимое Государство Папуа Новая Гвинея, (англ. Independent State of Papua New Guinea, ток-писин Independen Stet bilong Papua Niugini, хири-моту Independen Stet bilong Papua Niu Gini) — государство в Океании, расположенное в юго-западной части Тихого океана и занимающее восточную часть острова Новая Гвинея, Столица — Порт-Морсби. Официальные языки — английский, ток-писин и хири-моту.

