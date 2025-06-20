Куба не для всех: какие запреты удивляют туристов больше всего

Добро пожаловать в параллельную реальность! Отпуск на Кубе — это не только ретро-авто и румба на улицах, но и законы, от которых у туристов округляются глаза. Остров Свободы живёт по своим правилам — порой строгим, порой непонятным, а иногда и откровенно нелепым. Вот несколько самых неожиданных запретов, с которыми можно столкнуться на Кубе.
Убить корову — почти как совершить преступление. За это дают до 15 лет тюрьмы. Владелец животного обязан сдавать молоко государству и не имеет права распоряжаться мясом по своему желанию — даже после официального убоя.
Несмотря на обилие лангустов и креветок, местным жителям запрещено их покупать. Морепродукты — исключительно для гостей страны и только в лицензированных ресторанах.
Кубинцы не могут просто так приютить иностранца — для этого нужна лицензия. Без неё штраф грозит и хозяину, и туристу. А чтобы просто попасть в Гавану, нужен пропуск — и не только приезжим, но и самим кубинцам.
Яхта, катер, моторная лодка — на Кубе это роскошь недоступная для местных. Владеть можно только маленькой рыбацкой шаландой. Туристам не стоит надеяться на морскую прогулку от местного — и за это нужна лицензия.
Местные дома часто без бойлеров, электричество подаётся с перебоями. Поэтому не удивляйтесь, если вам мягко намекнут не злоупотреблять душем — тут горячая вода на вес золота.
Сигары и табак — визитная карточка Кубы, но курить в общественных местах теперь строго запрещено. Для этого есть специально отведённые зоны, которых ещё нужно найти.
На пляж — только в купальнике. Никаких нудистских загаров, даже на безлюдном берегу. Нарушителей ждёт не штраф, так разбирательство с полицией.
Даже скромный сувенир в виде морской ракушки может обернуться проблемой на таможне. Эти дары природы вывозить нельзя, хоть и не все туристы об этом знают.
Спутниковые антенны, "чужие” книги и даже журналы — всё это под строгим контролем. И не потому что запрещено навсегда, а потому что не одобрено. Контент фильтруется.
На Кубе просто так подвезти человека нельзя. Без лицензии ты — нелегальный перевозчик. Попадёшься — машину отберут, штраф выпишут, настроение испортят.
Куба — не как все. И этим она притягивает, удивляет и… немного раздражает. Но точно не оставляет равнодушным.
Ку́ба (исп. Cuba [ˈkuβa]), официальное название — Респу́блика Ку́ба (исп. República de Cuba [reˈpuβlika ðe ˈkuβa]) — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.
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