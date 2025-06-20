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Куба не для всех: какие запреты удивляют туристов больше всего

2:58
Туризм

Добро пожаловать в параллельную реальность! Отпуск на Кубе — это не только ретро-авто и румба на улицах, но и законы, от которых у туристов округляются глаза. Остров Свободы живёт по своим правилам — порой строгим, порой непонятным, а иногда и откровенно нелепым. Вот несколько самых неожиданных запретов, с которыми можно столкнуться на Кубе.

Куба
Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Куба

Коровы под охраной

Убить корову — почти как совершить преступление. За это дают до 15 лет тюрьмы. Владелец животного обязан сдавать молоко государству и не имеет права распоряжаться мясом по своему желанию — даже после официального убоя.

Морепродукты — только для туристов

Несмотря на обилие лангустов и креветок, местным жителям запрещено их покупать. Морепродукты — исключительно для гостей страны и только в лицензированных ресторанах.

Хочешь пустить туриста на ночлег? Получи разрешение

Кубинцы не могут просто так приютить иностранца — для этого нужна лицензия. Без неё штраф грозит и хозяину, и туристу. А чтобы просто попасть в Гавану, нужен пропуск — и не только приезжим, но и самим кубинцам.

Лодки под запретом

Яхта, катер, моторная лодка — на Кубе это роскошь недоступная для местных. Владеть можно только маленькой рыбацкой шаландой. Туристам не стоит надеяться на морскую прогулку от местного — и за это нужна лицензия.

Горячая вода — по норме

Местные дома часто без бойлеров, электричество подаётся с перебоями. Поэтому не удивляйтесь, если вам мягко намекнут не злоупотреблять душем — тут горячая вода на вес золота.

Курить — только по правилам

Сигары и табак — визитная карточка Кубы, но курить в общественных местах теперь строго запрещено. Для этого есть специально отведённые зоны, которых ещё нужно найти.

Пляжный дресс-код

На пляж — только в купальнике. Никаких нудистских загаров, даже на безлюдном берегу. Нарушителей ждёт не штраф, так разбирательство с полицией.

Никаких кораллов и ракушек

Даже скромный сувенир в виде морской ракушки может обернуться проблемой на таможне. Эти дары природы вывозить нельзя, хоть и не все туристы об этом знают.

Иностранщина под подозрением

Спутниковые антенны, "чужие” книги и даже журналы — всё это под строгим контролем. И не потому что запрещено навсегда, а потому что не одобрено. Контент фильтруется.

Подвёз друга — получи штраф

На Кубе просто так подвезти человека нельзя. Без лицензии ты — нелегальный перевозчик. Попадёшься — машину отберут, штраф выпишут, настроение испортят.

Куба — не как все. И этим она притягивает, удивляет и… немного раздражает. Но точно не оставляет равнодушным.

Уточнения

Ку́ба (исп. Cuba [ˈkuβa]), официальное название — Респу́блика Ку́ба (исп. República de Cuba [reˈpuβlika ðe ˈkuβa]) — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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