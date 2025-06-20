Секрет пляжа Аргилос: где найти целебную глину для молодости кожи? Уникальное природное спа!

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пляж Аргилос, спрятанный в живописной бухте недалеко от Геронтолаккоса в Ситии, — это не просто место для купания, а настоящий природный спа-салон. Здесь, прямо на берегу, можно найти целебную глину. Она образуется на скалах, омываемых морской водой, и обладает уникальными свойствами.

Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Tausch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Аргилос

Представьте себе: вы наносите эту природную маску на лицо и тело, позволяя ей впитать в себя все токсины и подарить коже свежесть и сияние, а затем смываете всё это чистейшей бирюзовой водой Эгейского моря. Ощущение просто невероятное!

Пляж Аргилос — это уединённое место, не похожее на другие популярные пляжи Крита. Иногда он кажется даже немного диким, что придаёт ему особое очарование. Важно помнить, что глина — это ценный природный ресурс, и чтобы сохранить его для будущих поколений, необходимо соблюдать осторожность и не забирать её с собой. На пляже установлены соответствующие знаки, напоминающие об этом.

Добраться до Аргилоса можно, проехав около 103 километров от Агиос-Николаоса, 69 километров от Иерапетры или 47 километров от Ситии. Путешествие стоит того, чтобы ощутить на себе целебную силу природы и насладиться уникальным опытом, который предлагает этот необычный пляж.

Уточнения

Крит (греч. Κρήτη [ˈkriti]) — самый большой греческий остров, пятый по величине остров в Средиземном море.

