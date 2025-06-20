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Обманчивая безопасность: как опыт превращается в трагедию на Гавайях

1:48
Туризм

Утром 15-летний Ноʻeау Лима по традиции разбудил отца, прежде чем отправиться на подводную охоту у Йокогамы, уединенного пляжа на западе Оʻаху (Гавайи).

Пляж
Фото: unsplash.com by frank mckenna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пляж

Он нырял с 7 лет, мог задерживать дыхание и погружаться на глубину 30 метров без акваланга, добывая рыбу для семьи и соседей.

12 мая 2020 года он ушёл под воду и не всплыл. Спасателей на пляже не было. 

Это один из множества случаев гибели местных жителей в океане. С 2020 по 2024 год утонуло 187 человек. Парадоксально, но большинство утонувших — не туристы, а сами гавайцы. 

 Особенно уязвимы дети до 15 лет. Часто причиной становится фридайвинг — рискованный вид ныряния без кислорода, при котором может наступить так называемое "обморок в мелкой воде".

Несмотря на амбициозные цели властей сократить количество утоплений, реальность далека от планов. 

Причины трагедий разнообразны: ловля рыбы с берега, купание при шторме, падение в воду со скал. Люди переоценивают свои силы, не обращают внимания на предупреждения или выходят в опасные зоны в одиночку.

Недавние меры, как увеличение числа спасателей на пляжах Оʻаху, начали приносить плоды — число жертв снижается. Но проблема по-прежнему остра, особенно в удаленных местах без наблюдения.

"Каждое утопление — потенциально предотвратимое", — считают спасатели.

Но для этого нужны не только ресурсы, но и изменение отношения самих людей к океану — даже для опытных, он всегда таит в себе опасность, передает civilbeat.

Уточнения

Гава́йи — штат США. Расположен на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 км от континентальной части США.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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