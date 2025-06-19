Дети счастливы — но цена? Семейный завтрак в Диснейленде вызвал бурю эмоций

Семья из пяти человек позавтракала в Диснейленде почти на $938, включая $150 чаевых.
Отец выложил в соцсети фото счета с подписью: "Завтрак с принцессами. Чуть кофе не выплюнул".
Мероприятие проходило в отеле Grand Californian и включало меню из трех блюд и встречи с принцессами. Стоимость — от $142 с человека, без налогов и чаевых.
Отец пояснил, что в счете — двое детей, трое взрослых. Несмотря на шок, остался доволен: "Дети счастливы — значит, не зря".
Он оценил еду на 7 из 10, похвалил сервис и принцесс, добавив с юмором: "Если найду эту чертову мышь — ограблю".
Некоторые комментаторы удивились, что он не знал цену заранее, но автор признался, что бронировал не он и меню не смотрел, передает People.
Меню́ (фр. le menu) — перечень блюд и напитков, подаваемых в кафе, ресторане или баре. В ресторане меню представляет собой презентацию предлагаемых блюд и напитков.
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