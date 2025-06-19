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Почему в Европе началась война с туристами? Отдыхающие под прицелом

1:33
Туризм

После недавних протестов по Европе многие туристы начали сомневаться — стоит ли вообще путешествовать.

протест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
протест

В странах Южной Европы, особенно в Испании, Италии и Португалии, местные жители обвиняют туристов в росте цен на жильё и перенаселении. Появились лозунги "Туристы, убирайтесь домой", а в Барселоне отдыхающих даже обливали из водяных пистолетов.

Однако это не означает конец туризма, скорее — сигнал к его переосмыслению. Протестующие требуют изменить модель, приносящую прибыль немногим, но создающую нестабильные рабочие места, ухудшающую экологию и вытесняющую местных жителей из районов.

В мадридском районе Лавапьес традиционные заведения и доступное жилье вытесняются гостиницами и Airbnb. Ранее дешевые квартиры теперь сдаются туристам по ценам элитных районов.

Хотя власти пытаются регулировать рынок аренды, в Мадриде всё ещё около 15 тысяч незаконных туристических квартир. Недавние изменения правил градостроительства, по сути, упростили превращение жилых домов и магазинов в гостиницы.

Эксперты призывают запретить нелегальные туристические квартиры и развивать недорогие отели, а не только элитные. Туризм остается важной частью экономики (12% ВВП Испании), но требует баланса между интересами жителей и туристов.

Вывод: путешествовать можно, но осознанно, передает The Guardian.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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