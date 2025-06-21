Как открыть Ниццу заново: секретный маршрут, о котором молчат гиды

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мы нашли волшебное место, где Лазурный Берег открывается совершенно с другой стороны — и это не пляж. Речь о прогулке на Замковую гору в Ницце — маршруте, который сочетает природу, панорамные виды и исторические руины. Этот поход длиной всего 2,9 км подойдёт каждому — от новичков до искушённых путешественников.

Фото: commons.wikimedia.org by tiger rus, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ницца. Вид на залив. - panoramio

Поход начинается с Английской набережной — сердца и символа Ниццы. Уже с первых шагов вы покидаете шумные пляжи и погружаетесь в пространство, где море и небо сливаются в одну картину. Восхождение включает лестницы, смотровые площадки и постоянно сменяющиеся ракурсы: от портовой жизни до бирюзового залива Ангелов.

Поднявшись выше, вас ждут красные крыши Старого города, белоснежные яхты в порту и кристально чистое море. На вершине холма — искусственный водопад Кастеу, создающий иллюзию тропического леса. Лёгкий морской бриз делает прогулку комфортной даже в жару.

Но Замковый холм — это не только видовые точки. Здесь когда-то стоял замок Лу Кастеу (Château Lou Casteu) — мощная крепость, разрушенная в XVIII веке. Сегодня от неё остались лишь руины, но они хранят в себе дух старой Ниццы. В этом месте история и природа сплетаются в единое приключение.

Поход идеально подходит тем, кто ищет отдых вне пляжей, возможность отвлечься от суеты и по-новому взглянуть на французское Средиземноморье. Это маршрут, который легко вписать даже в короткий отпуск, и он доступен в любое время года.

Так что оставьте лежаки на пляже другим — и откройте Ниццу заново. Наденьте удобные кроссовки, захватите воду, и вперед — навстречу маршруту, который сделает вашу поездку незабываемой.

Уточнения

Ни́цца (фр. Nice [nis], окс. Niça, итал. Nizza, лат. Nicaea, др.-греч. Νίκαια) — средиземноморский город, порт и коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег.

