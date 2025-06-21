Туризм в Корее: прощай Сеул, здравствуй Пусан и Чонджу

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сеул, долгие годы считавшийся магнитом для туристов, постепенно теряет свою привлекательность. Перенаселение, шум и стандартизация городской среды делают столицу менее желанной для путешественников, особенно тех, кто ищет новые впечатления за пределами многоэтажных торговых центров и сетевых ресторанов.

Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Южной Кореи

На этом фоне всё больше внимания привлекает Пусан — второй по величине город Южной Кореи, расположенный на юго-востоке страны. Здесь царит более расслабленная атмосфера, поблизости — пляжи, зелёные холмы и морские пейзажи. Мягкий климат и спокойный ритм жизни делают Пусан особенно привлекательным для тех, кто устал от столичной суеты. Ежегодный фестиваль моря, фестиваль кино и другие культурные мероприятия также усиливают интерес к городу.

Однако Пусан — не единственный город, который получает второе дыхание. Региональные центры, такие как Чонджу и Кванджу, тоже набирают популярность. Чонджу славится своей кулинарной сценой, традиционными ханокскими домами и атмосферой старой Кореи. Кванджу, в свою очередь, предлагает насыщенную культурную программу, музеи современного искусства и исторические памятники, которые дают более глубокое понимание корейской идентичности.

Изменение предпочтений путешественников — это не просто тренд, а возможный поворотный момент в развитии туристической отрасли страны. Всё больше людей ищут подлинные, локальные впечатления, культурную самобытность и природную красоту, а не унифицированные столичные развлечения.

Южная Корея переживает трансформацию туризма: из мегаполисно-центричной модели она движется в сторону диверсификации и усиления регионального потенциала. Это открывает новые возможности как для туристов, так и для местных сообществ.

Уточнения

Пуса́н — город в Республике Корея. Является городом-метрополией (до 1995 — городом прямого подчинения). Второй по величине город страны после Сеула.



Кванджу́ — шестой по величине город в Республике Корея, находится в 295 км от Сеула.

