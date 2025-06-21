Слишком дорогие гости: как туристы рискуют попасть в чёрный список Японии

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 2027 года Япония вводит новые меры, призванные защитить национальную систему здравоохранения от финансовых потерь, вызванных иностранными туристами.

Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Япония

Одним из ключевых изменений станет проверка истории болезни и обязательное медицинское страхование для въезжающих в страну. Это делается для того, чтобы минимизировать случаи неоплаченных медицинских счетов, число которых в последние годы стало заметной проблемой.

Только за сентябрь 2024 года японские больницы сообщили о долгах на сумму свыше 61 миллиона иен, оставленных иностранными гражданами. В условиях, когда эти расходы в итоге покрываются за счёт налогоплательщиков и местных медицинских учреждений, власти сочли ситуацию недопустимой. Ответом стало предложение сделать туристическое страхование обязательным условием въезда.

Немало туристов игнорируют покупку страховки, а некоторые попросту отказываются платить за медицинскую помощь или скрываются, не завершив оплату. Чтобы пресечь такие случаи, к 2027 году Япония планирует внедрить систему предварительной проверки истории болезни и финансового поведения путешественников. Туристы, ранее уклонявшиеся от оплаты лечения, могут быть внесены в "чёрный список" и получить отказ во въезде.

Эти меры вызвали неоднозначную реакцию. Некоторые эксперты опасаются, что они могут создать образ Японии как излишне строгой и закрытой страны. Это особенно актуально на фоне роста туризма: в 2024 году страну посетили около 16 миллионов человек. При этом туристический сектор, напротив, может рассматривать нововведения как способ повышения прозрачности и устойчивости системы.

В то же время, власти подчёркивают, что целью является не ограничение потока туристов, а защита инфраструктуры и справедливое распределение медицинских затрат. Новая политика поднимает важный вопрос: не окажетесь ли вы в той категории путешественников, кому будет отказано во въезде?

Уточнения



Япо́ния (яп. Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния, — островное государство в Восточной Азии. Поэтическое название — Страна́ восходя́щего со́лнца.

