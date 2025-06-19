Извержение вулкана в Индонезии: эвакуация и отмена рейсов

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мощное извержение вулкана Левотоби-Лаки-Лаки в Индонезии вызвало массовую эвакуацию населения и привело к нарушению воздушного сообщения. Вулкан выбросил столб пепла и дыма на высоту до 10 километров, что вынудило власти немедленно расширить зону опасности до 8 километров от кратера и эвакуировать сотрудников наблюдательных постов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Извержение вулкана

Пепел и обломки покрыли деревни Бору, Хева и Уотобуку, а жители Нурабелена были переселены в безопасные районы Конга и Нилекнохенг. К счастью, сообщений о погибших не поступало. Вулканическая активность привела к отмене десятков авиарейсов, в том числе на Бали и в популярный туристический регион Лабуан-Баджо. Международные направления также были затронуты: авиакомпании Jetstar и Air New Zealand перенесли свои рейсы, а рейсы в Нью-Дели, Сингапур и китайский Пудун были отменены.

Пепел представляет серьёзную угрозу для авиации, так как может вывести из строя двигатели самолётов и ухудшить видимость. Воздушное пространство над районом извержения было временно закрыто, а аэропорты рекомендовали отслеживать изменения в расписании.

Левотоби-Лаки-Лаки — один из вулканов-близнецов на острове Флорес. Его "сестра" — Левотоби-Перемпуан — также проявляет активность. Высота вулкана составляет 1584 метра. Он известен своей разрушительной историей: в 2022 году в результате извержения погибли девять человек, а в марте 2023 года зафиксировано очередное повышение активности.

Индонезия располагается в сейсмически активном районе, входящем в так называемое "Огненное кольцо" — зону повышенной тектонической активности, где находится более 120 действующих вулканов. В стране проживает более 270 миллионов человек, и каждая вспышка вулканической активности может привести к масштабным гуманитарным и логистическим последствиям.

Уточнения

Левото́би (индон. Gunung Lewotobi) — вулкан со сдвоенной вершиной, расположенный в юго-восточной части острова Флорес, Индонезия. Он имеет две вершины: стратовулканы Левотоби Лаки-лаки (Мужской Левотоби) и Левотоби Перемпуан (Женский Левотоби). Более активный Левотоби Лаки-лаки (1584 м над уровнем моря) находится в 2,1 км к северо-западу от более высокой вершины Левотоби Перемпуан (1703 м).

