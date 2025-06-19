Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Статистика шокирует: аварии с детьми на питбайках выросли на 38% — что делать
Турецкие курорты в опасности: фальшивые отели подрывают доверие туристов
Крёстный отец ИИ Джеффри Хинтон: поколению Z следует адаптироваться к новым реалиям
Секретный план Меган Маркл: как она учит детей ценить труд и деньги
Детство под угрозой: что происходит с психикой школьников — и почему взрослые этого не замечают
Хозяин делает это каждый день — и кот до сих пор не понял зачем
Двойной урожай и ни одного вредителя: как посадить лук с морковью правильно
Одарённость видна до школы: разработали уникальную методику для детей
5 незаметных врагов уюта: они живут на вашей кухне и всё портят

Извержение вулкана в Индонезии: эвакуация и отмена рейсов

2:11
Туризм

Мощное извержение вулкана Левотоби-Лаки-Лаки в Индонезии вызвало массовую эвакуацию населения и привело к нарушению воздушного сообщения. Вулкан выбросил столб пепла и дыма на высоту до 10 километров, что вынудило власти немедленно расширить зону опасности до 8 километров от кратера и эвакуировать сотрудников наблюдательных постов.

Извержение вулкана
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Извержение вулкана

Пепел и обломки покрыли деревни Бору, Хева и Уотобуку, а жители Нурабелена были переселены в безопасные районы Конга и Нилекнохенг. К счастью, сообщений о погибших не поступало. Вулканическая активность привела к отмене десятков авиарейсов, в том числе на Бали и в популярный туристический регион Лабуан-Баджо. Международные направления также были затронуты: авиакомпании Jetstar и Air New Zealand перенесли свои рейсы, а рейсы в Нью-Дели, Сингапур и китайский Пудун были отменены.

Пепел представляет серьёзную угрозу для авиации, так как может вывести из строя двигатели самолётов и ухудшить видимость. Воздушное пространство над районом извержения было временно закрыто, а аэропорты рекомендовали отслеживать изменения в расписании.

Левотоби-Лаки-Лаки — один из вулканов-близнецов на острове Флорес. Его "сестра" — Левотоби-Перемпуан — также проявляет активность. Высота вулкана составляет 1584 метра. Он известен своей разрушительной историей: в 2022 году в результате извержения погибли девять человек, а в марте 2023 года зафиксировано очередное повышение активности.

Индонезия располагается в сейсмически активном районе, входящем в так называемое "Огненное кольцо" — зону повышенной тектонической активности, где находится более 120 действующих вулканов. В стране проживает более 270 миллионов человек, и каждая вспышка вулканической активности может привести к масштабным гуманитарным и логистическим последствиям.

Уточнения

Левото́би (индон. Gunung Lewotobi) — вулкан со сдвоенной вершиной, расположенный в юго-восточной части острова Флорес, Индонезия. Он имеет две вершины: стратовулканы Левотоби Лаки-лаки (Мужской Левотоби) и Левотоби Перемпуан (Женский Левотоби). Более активный Левотоби Лаки-лаки (1584 м над уровнем моря) находится в 2,1 км к северо-западу от более высокой вершины Левотоби Перемпуан (1703 м).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Домашние животные
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так Аудио 
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Российский шоу-бизнес
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова Аудио 
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Авто
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Последние материалы
Кожа, как после фильтра: что насыпать в тарелку, чтобы забыть о морщинах
Улыбка собаки бывает смертельно опасной — не перепутайте сигналы
Ани Лорак внесли в Миротворец* после российского паспорта: задержать и передать НАТО
Жара делает еду ядовитой: вы точно не замечаете эту привычку
Извержение вулкана в Индонезии: эвакуация и отмена рейсов
Усталость в дороге: это должен знать каждый водитель о риске засыпания
Мясорубка истории и сила святости — вера, которую не сломили войны и идеология
Летать — одно удовольствие: названа лучшая авиакомпания мира в 2025 году
Клава Кока сбежала от сталкера после удара по лицу: он мог достать нож
Хочется есть ложкой прямо из кастрюли: секрет самого идеального пюре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.