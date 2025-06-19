Летать — одно удовольствие: названа лучшая авиакомпания мира в 2025 году

Всего через несколько недель после объявления о крупнейшем заказе на широкофюзеляжные самолеты в истории Boeing (210 лайнеров, включая 130 Dreamliner и 30 777-9), Qatar Airways празднует новую победу.
На церемонии Skytrax World Airline Awards 2025, прошедшей в рамках Парижского авиасалона, катарский перевозчик был назван "Лучшей авиакомпанией мира". Это уже девятая победа Qatar Airways за 26-летнюю историю премии, которую называют "Оскаром" авиаиндустрии.
Лучший бизнес-класс в мире — роскошные кресла-кровати, изысканное меню и исключительный сервис.
Премиальные залы ожидания — например, Al Safwa в Дохе, признанный лучшим в своем классе, пишет edition.cnn.com.
Инновации и комфорт — от передовых развлечений на борту до безупречной организации перелетов.
"Это не просто награда — это признание нашей страсти, точности и стремления переосмыслить стандарты авиации", — заявил Бадр Мохаммед Аль-Меер, генеральный директор Qatar Airways Group.
Qatar Airways Company Q.C.S.C. (араб. القطرية), действующая как Qatar Airways — национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в городе Доха.
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