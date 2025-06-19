Летать — одно удовольствие: названа лучшая авиакомпания мира в 2025 году

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Всего через несколько недель после объявления о крупнейшем заказе на широкофюзеляжные самолеты в истории Boeing (210 лайнеров, включая 130 Dreamliner и 30 777-9), Qatar Airways празднует новую победу.

Фото: ryanair is licensed under Free More info авиакомпания Ryanair

На церемонии Skytrax World Airline Awards 2025, прошедшей в рамках Парижского авиасалона, катарский перевозчик был назван "Лучшей авиакомпанией мира". Это уже девятая победа Qatar Airways за 26-летнюю историю премии, которую называют "Оскаром" авиаиндустрии.

Почему Qatar Airways снова на вершине?

Лучший бизнес-класс в мире — роскошные кресла-кровати, изысканное меню и исключительный сервис.

Премиальные залы ожидания — например, Al Safwa в Дохе, признанный лучшим в своем классе, пишет edition.cnn.com.

Инновации и комфорт — от передовых развлечений на борту до безупречной организации перелетов.

"Это не просто награда — это признание нашей страсти, точности и стремления переосмыслить стандарты авиации", — заявил Бадр Мохаммед Аль-Меер, генеральный директор Qatar Airways Group.

Кто еще вошел в топ-10 Skytrax 2025?

Qatar Airways (также победитель в номинациях "Лучшая авиакомпания Ближнего Востока" и "Лучший бизнес-класс") Singapore Airlines ("Лучший бортпроводник" и "Лучший первый класс") Cathay Pacific (Гонконг) Emirates (ОАЭ) ANA All Nippon Airways (Япония) Turkish Airlines ("Лучшее питание в бизнес-классе") Korean Air (Южная Корея) Air France Japan Airlines Hainan Airlines (Китай)

Уточнения

Qatar Airways Company Q.C.S.C. (араб. القطرية‎), действующая как Qatar Airways — национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в городе Доха.

