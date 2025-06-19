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Летать — одно удовольствие: названа лучшая авиакомпания мира в 2025 году

1:49
Туризм

Всего через несколько недель после объявления о крупнейшем заказе на широкофюзеляжные самолеты в истории Boeing (210 лайнеров, включая 130 Dreamliner и 30 777-9), Qatar Airways празднует новую победу.

авиакомпания Ryanair
Фото: ryanair is licensed under Free More info
авиакомпания Ryanair

На церемонии Skytrax World Airline Awards 2025, прошедшей в рамках Парижского авиасалона, катарский перевозчик был назван "Лучшей авиакомпанией мира". Это уже девятая победа Qatar Airways за 26-летнюю историю премии, которую называют "Оскаром" авиаиндустрии.

Почему Qatar Airways снова на вершине?

Лучший бизнес-класс в мире — роскошные кресла-кровати, изысканное меню и исключительный сервис.

Премиальные залы ожидания — например, Al Safwa в Дохе, признанный лучшим в своем классе, пишет edition.cnn.com.

Инновации и комфорт — от передовых развлечений на борту до безупречной организации перелетов.

"Это не просто награда — это признание нашей страсти, точности и стремления переосмыслить стандарты авиации", — заявил Бадр Мохаммед Аль-Меер, генеральный директор Qatar Airways Group.

Кто еще вошел в топ-10 Skytrax 2025?

  1. Qatar Airways (также победитель в номинациях "Лучшая авиакомпания Ближнего Востока" и "Лучший бизнес-класс")
  2. Singapore Airlines ("Лучший бортпроводник" и "Лучший первый класс")
  3. Cathay Pacific (Гонконг)
  4. Emirates (ОАЭ)
  5. ANA All Nippon Airways (Япония)
  6. Turkish Airlines ("Лучшее питание в бизнес-классе")
  7. Korean Air (Южная Корея)
  8. Air France
  9. Japan Airlines
  10. Hainan Airlines (Китай)

Уточнения

Qatar Airways Company Q.C.S.C. (араб. القطرية‎), действующая как Qatar Airways — национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в городе Доха.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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