Аэропорт Пулково: как избежать паспортной суеты и вылететь без документов

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аэропорт Пулково готовится к цифровой революции — вскоре пассажиры смогут вылетать без паспорта и посадочного талона. Это станет возможно благодаря внедрению системы сквозной биометрической идентификации, аналогов которой пока нет в других российских аэропортах.

Фото: commons.wikimedia.org by Rakoon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паспортный контроль

Первым шагом стала интеграция сервиса "Мигом" — с его помощью пассажиры проходят в зону предполётного досмотра, не предъявляя документов. К 2026 году услуга будет доступна ограниченному числу пользователей, зарегистрированных в Единой биометрической системе (ЕБС). Со временем такая технология охватит весь процесс оформления и контроля на внутренних рейсах: от входа в терминал до посадки.

В рамках пилотного проекта, курируемого Минцифры РФ, Пулково стал первым аэродромом, где тестируется новая система. Ожидается, что в будущем пассажир сможет пройти через все турникеты — контроль безопасности, посадку и выход к самолёту — без единого документа.

Тем не менее, паспорт всё ещё необходим: для обратного перелёта из других аэропортов и заселения в отели. Таким образом, биометрия пока не заменит документ полностью, но уже способна существенно упростить перелёт.

Одно из главных преимуществ для пассажиров — существенное сокращение времени, затраченного на прохождение предполётных процедур. Быстрое прохождение всех этапов создаёт дополнительный комфорт и снижает стресс при перелётах.

Для самого аэропорта внедрение биометрической системы означает рост неавиационных доходов: пассажиры, избежав очередей, чаще тратят время и деньги в торговых и сервисных зонах терминала. Это делает проект не только технологическим прорывом, но и выгодной инвестицией в будущее российской авиационной отрасли.

Уточнения

Международный аэропорт Пу́лково (ИАТА: LED, ИКАО: ULLI) — международный аэропорт, имеющий статус федерального значения, располагающийся в 15 км от центра Санкт-Петербурга в Московском районе.

