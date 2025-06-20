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Сухопутный путь в Крым: новые маршруты связывают регионы

1:58
Туризм

В Донецкой Народной Республике создана новая сеть автобусных маршрутов, охватывающая популярные курортные и туристические направления.

Туризм
Фото: freepik.com by lookstudio на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туризм

Об этом ТАСС рассказал министр транспорта ДНР Александр Бондаренко, подчеркнув, что количество рейсов по новым маршрутам значительно увеличено для удовлетворения спроса пассажиров.

Новая маршрутная сеть открывает жителям республики широкие возможности для удобных и доступных поездок в такие регионы, как Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, маршруты охватывают ключевые направления по территории воссоединённых субъектов России, включая Республику Крым, Запорожскую и Херсонскую области.

Особое внимание уделено развитию связи с Крымом. Увеличению транспортных потоков способствует реализация программы развития сухопутного коридора, которая включает в себя ремонт и расширение дорожной инфраструктуры. Это позволяет не только повысить комфорт передвижения, но и сократить время в пути, особенно в разгар туристического сезона.

Министерство транспорта также отмечает, что межрегиональные маршруты увязаны с другими логистическими узлами, что способствует интеграции транспортной системы ДНР в единое российское пространство. Новая маршрутная схема учитывает потребности жителей и туристов, обеспечивая удобные графики, гибкую посадку и доступ к важнейшим курортным зонам.

Таким образом, развитие автобусной сети в ДНР — это не просто шаг к улучшению транспортной доступности, но и элемент долгосрочной программы по укреплению туристического потенциала региона и улучшению качества жизни населения. За счёт расширения межрегионального взаимодействия республика получает устойчивую логистическую поддержку и выход к ключевым направлениям на юге и западе страны.

Уточнения

Доне́цкая Наро́дная Респу́блика (ДНР) — субъект Российской Федерации, расположенный в восточной части Европы. Вошла в состав Российской Федерации на основании Федерального конституционного закона от 04.10.2022 г. № 5-ФКЗ. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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