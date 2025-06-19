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Иностранные туристы в Казахстане теперь всегда онлайн

1:47
Туризм

Казахстан запустил инициативу по бесплатной выдаче SIM-карт иностранным туристам. Как сообщает ТАСС, посол Казахстана в России Даурен Абаев объявил: каждый иностранец, прибывающий в страну, получает бесплатную SIM-карту с доступом к мобильному интернету.

Женщина в розовом держит в руках розовый телефон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в розовом держит в руках розовый телефон

Проект направлен на повышение комфорта для гостей страны и демонстрирует стремление Казахстана развивать туризм с опорой на цифровые решения. Помимо очевидного удобства — возможности сразу после прибытия оставаться на связи, пользоваться навигацией, переводчиками и мессенджерами — власти получают анонимные данные, которые помогут улучшить туристическую инфраструктуру и сервис.

Эта инициатива стала частью более широкой программы по развитию въездного туризма. Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов предложил дополнительно вручать туристам шоколад в качестве жеста гостеприимства — символа теплого приёма и казахстанской культуры. Таким образом, туристов встречают не только комфортом, но и с национальным колоритом.

Взаимные поездки между Россией и Казахстаном сохраняют высокий уровень популярности. Только в 2024 году Россию посетили 3,5 миллиона граждан Казахстана, а сама республика стала третьим по популярности направлением среди российских туристов после Абхазии и Турции. Инициатива с SIM-картами может усилить интерес к стране и сделать её более привлекательной для гостей из-за рубежа.

Проект уже получил положительные отклики и рассматривается как пример цифрового гостеприимства, который может быть реализован и в других странах Центральной Азии.

Уточнения

Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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