Море, вулкан и немного магии: как Бали спасает уставших от Бали

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Если бы боги выбирали место для перерождения, они, вероятно, выбрали бы Бали. Но не туристическую его сторону с бесконечными фотосессиями ради лайков, а Амед — уголок на востоке острова, где до сих пор живёт философия Три Хита Карана: единство человека, природы и духовного начала.

Фото: flickr.com by Николас Фольмер, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бали, Амед

Где находится Амед и почему он особенный

Амед — это прибрежный городок, добраться до которого можно за 2-3 часа от аэропорта Нгурах-Рай.

Здесь вы не найдёте роскошных вилл и шумных баров, зато получите тихий черный песок, целебный воздух и море, полное сюрпризов. Чёрный цвет песка — след вулканической активности. Местные верят, что он может даже оздоравливать.

Амед объединяет семь деревень: Джемелук, Бунутан, Селанг, Баньюнинг, Аас, Липах и собственно Амед. Каждая — с характером, традициями и возможностями для отдыха: дайвинг, рыбалка на джукунге (традиционной лодке), барбекю прямо на пляже из только что пойманной рыбы.

Погружаемся в глубины

Амед — мечта дайвера. Температура воды держится в районе 27-29°C, а видимость — до 25 метров. В деревне Баньюнинг покоится японское судно времён Второй мировой. Оно стало настоящим магнитом для любителей подводной истории.

Рядом в бухте Джемелук под водой притаилась выставка морского искусства: статуи апсар, сокровища и мифические львы Баронги, инкрустированные кораллами.

А для тех, кто предпочитает держаться ближе к поверхности, снорклинг вдоль рифов с яркими кораллами и морскими звёздами станет отличным выбором.

Местные также создали бетонные пирамиды для роста новых рифов. А с организациями вроде Calypso можно даже внести свой вклад в охрану морской среды.

Спокойствие, йога и гора, где живут боги

Если хочется перезагрузки, добро пожаловать на занятия йогой под шум волн или в ретрит осознанности. А для искателей приключений — восхождение на вулкан Агунг.

Это почти 3000 метров и сложный маршрут, но вид и энергия священной горы того стоят. Местные верят, что именно здесь обитают божества.

Соль, как искусство

Амед известен и своей морской солью. Её делают по древним технологиям: морскую воду фильтруют через глину и бамбук, выпаривая в кокосовых ёмкостях. Это целый ритуал, доступный для наблюдения в местном центре солеварения.

И да, название "Амед" переводится как "не скучный". Совпадение? Вряд ли.

Уточнения

Ба́ли (балийск. Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Столица — Денпасар.

