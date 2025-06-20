Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хавьер Мендес открывает двери: какой бой готовит Исламу Махачеву Камару Усман?
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц приобрели особняк за 11 миллионов: что скрывает эта покупка
Мышцы и кости будут как у 25-летней: выработайте эту привычку, когда находитесь в менопаузе
AEON в действии: как робот вступает в мир реальных задач
Индустрия роскоши на перепутье: какие товары переживут кризис, а какие уйдут в прошлое
Что означают пятна на листьях винограда: распознаем и устраняем проблемы
Зачем вам майонез? Попробуйте этот соус с пельменями — все будут в восторге
Бабушкин трюк с подушкой: как выспаться даже в 40-градусную жару

Поезда с интернетом: РЖД обещает онлайн на всем пути

2:04
Туризм

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) РЖД и технологическая компания "Бюро 1440” заключили соглашение, которое обеспечит поезда дальнего следования высокоскоростным интернетом. Проект обещает радикально изменить цифровую инфраструктуру железнодорожного транспорта в России, сделав поездки более комфортными и современными.

поезд
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
поезд

Ключевая цель соглашения — обеспечить стабильную и быструю связь для пассажиров и персонала поезда в течение всего маршрута. Для этого будет использоваться низкоорбитальная спутниковая группировка, развернутая "Бюро 1440”. Этот тип спутников отличается высокой скоростью передачи данных и меньшей задержкой по сравнению с традиционными геостационарными спутниками.

Поезда Федеральной пассажирской компании (ФПК), дочерней структуры РЖД, будут оснащены специальными абонентскими терминалами. Эти устройства будут принимать сигнал непосредственно от спутников и передавать интернет на борт — в вагоны и служебные помещения. Техническое решение рассчитано на работу в условиях постоянного движения и на любой территории, включая отдалённые регионы и труднодоступные участки.

В результате пассажиры смогут пользоваться интернетом для работы, развлечений и связи с близкими без перебоев, вне зависимости от географии маршрута. Улучшение качества связи также положительно скажется на эффективности работы поездных бригад — они получат доступ к цифровым системам управления, внутренней документации и сервисам поддержки в режиме реального времени.

Таким образом, РЖД делает шаг к созданию новой цифровой реальности на железной дороге, соответствующей ожиданиям современного путешественника. В условиях стремительно растущих требований к качеству сервиса это решение может стать новым стандартом отрасли.

Уточнения

Федера́льная пассажи́рская компа́ния (ФПК) — российская компания, дочерняя компания ОАО «РЖД», занимающееся перевозкой пассажиров и грузобагажа железнодорожным транспортом в дальнем сообщении. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Этот мотор ставили в Москвич, а хвалили даже в Европе: прослужил дольше, чем многие современные
Авто
Этот мотор ставили в Москвич, а хвалили даже в Европе: прослужил дольше, чем многие современные Аудио 
Здесь рвёт на части даже сталь: 5 мест, куда не суются подлодки
Наука и техника
Здесь рвёт на части даже сталь: 5 мест, куда не суются подлодки Аудио 
Зимой открываешь банку — а помидоры как с грядки: не трескаются, не мутнеют, не текут
Еда и рецепты
Зимой открываешь банку — а помидоры как с грядки: не трескаются, не мутнеют, не текут Аудио 
Популярное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться

Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.

Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Перестаньте портить ножницы! Вот единственный правильный способ заточки
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Последние материалы
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц приобрели особняк за 11 миллионов: что скрывает эта покупка
Мышцы и кости будут как у 25-летней: выработайте эту привычку, когда находитесь в менопаузе
AEON в действии: как робот вступает в мир реальных задач
Индустрия роскоши на перепутье: какие товары переживут кризис, а какие уйдут в прошлое
Что означают пятна на листьях винограда: распознаем и устраняем проблемы
Зачем вам майонез? Попробуйте этот соус с пельменями — все будут в восторге
Бабушкин трюк с подушкой: как выспаться даже в 40-градусную жару
Псы в Древнем Риме: как обычная собака стала стражем мира мёртвых
Поезда с интернетом: РЖД обещает онлайн на всем пути
Помада, которая не подведёт: три оттенка, которые идут всем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.