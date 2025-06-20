Поезда с интернетом: РЖД обещает онлайн на всем пути

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) РЖД и технологическая компания "Бюро 1440” заключили соглашение, которое обеспечит поезда дальнего следования высокоскоростным интернетом. Проект обещает радикально изменить цифровую инфраструктуру железнодорожного транспорта в России, сделав поездки более комфортными и современными.
Ключевая цель соглашения — обеспечить стабильную и быструю связь для пассажиров и персонала поезда в течение всего маршрута. Для этого будет использоваться низкоорбитальная спутниковая группировка, развернутая "Бюро 1440”. Этот тип спутников отличается высокой скоростью передачи данных и меньшей задержкой по сравнению с традиционными геостационарными спутниками.
Поезда Федеральной пассажирской компании (ФПК), дочерней структуры РЖД, будут оснащены специальными абонентскими терминалами. Эти устройства будут принимать сигнал непосредственно от спутников и передавать интернет на борт — в вагоны и служебные помещения. Техническое решение рассчитано на работу в условиях постоянного движения и на любой территории, включая отдалённые регионы и труднодоступные участки.
В результате пассажиры смогут пользоваться интернетом для работы, развлечений и связи с близкими без перебоев, вне зависимости от географии маршрута. Улучшение качества связи также положительно скажется на эффективности работы поездных бригад — они получат доступ к цифровым системам управления, внутренней документации и сервисам поддержки в режиме реального времени.
Таким образом, РЖД делает шаг к созданию новой цифровой реальности на железной дороге, соответствующей ожиданиям современного путешественника. В условиях стремительно растущих требований к качеству сервиса это решение может стать новым стандартом отрасли.
Федера́льная пассажи́рская компа́ния (ФПК) — российская компания, дочерняя компания ОАО «РЖД», занимающееся перевозкой пассажиров и грузобагажа железнодорожным транспортом в дальнем сообщении.
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