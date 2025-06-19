Неожиданное расширение Золотого кольца: какие города попадут в список

2:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Золотое кольцо России — один из самых узнаваемых и популярных маршрутов страны — может получить статус национального туристического маршрута. Это решение, по мнению экспертов, способно изменить облик всей инфраструктуры, связанной с направлением.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Маршрут Золотого Кольца

Почему это важно

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков отметил: такой статус откроет доступ к федеральным субсидиям, что позволит регионам обновить дороги, отели, кафе и другие объекты обслуживания туристов. Присвоение нового статуса — это не просто формальность, а инструмент развития.

"Без улучшения инфраструктуры бессмысленно говорить об увеличении туристического потока", — подчеркнула Наталья Булах, исполнительный директор Союза городов Золотого кольца.

Что изменится

Главная задача — сделать маршрут более удобным. Предлагается создать единый верифицированный реестр всех объектов: от музеев и ресторанов до мест для ночлега и отдыха. Также регионы должны инициировать ремонты дорог в проблемных зонах маршрута.

География маршрута расширяется

Маршрут уже включает девять городов: Москва, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Но теперь планируется добавить и "спутники" — небольшие, но живописные города вокруг, такие как Рыбинск, Углич, Вятское, Боголюбово и Муром.

Туризм для всех

Коммерческий директор туроператора "Русь" Елена Соловьева напомнила, что маршрут удобен не только для групп: путешественники могут начать поездку с любой точки и выбрать лишь часть маршрута. Золотое кольцо — словно новогодняя елка: на неё можно вешать "игрушки" — уникальные локации, которые сделают каждую поездку неповторимой.

К юбилею — с новыми планами

К 60-летию маршрута в 2027 году готовятся масштабные празднования. Мэр Ярославля Артем Молчанов отметил, что уже сейчас в городах Кольца проходит свыше тысячи событий в год. Все они объединены единым календарём, который скоро дополнится новыми датами.

Главная задача — не допустить совпадения ключевых событий и привлечь ещё больше туристов. Но чтобы гости возвращались снова и снова, маршруту необходима не только атмосфера праздника, но и комфорт.

Уточнения

Золото́е кольцо́ Росси́и — туристический маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремёсел.



Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.

