В Россию едут лечиться из Америки и Европы — вот что их сюда тянет

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Почему жители разных стран всё чаще выбирают Россию не только как туристическое направление, но и как место для лечения.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Больница

На Петербургском международном экономическом форуме министр здравоохранения России Михаил Мурашко сделал заявление, которое заставляет по-новому взглянуть на роль медицины в стране.

Кто едет лечиться в Россию

Медицинский туризм в России бьёт рекорды. Сюда направляются пациенты не только из стран СНГ, но и из гораздо более отдалённых уголков мира — арабских стран, Китая, Латинской Америки, Европы и даже США. Однако основной поток по-прежнему составляют граждане соседних стран бывшего СССР.

Какие направления востребованы

Пациенты выбирают Россию ради качественного и сравнительно доступного лечения. Особым спросом пользуются:

онкология — благодаря современным протоколам и технологиям;

офтальмология — включая сложные операции;

акушерство и гинекология — многие приезжают на роды;

стоматология — с сочетанием качества и разумной цены;

бьюти-медицина — от косметологических процедур до пластических операций;

детское здравоохранение — родители готовы ехать за тысячи километров ради здоровья детей.

Лечение как элемент экономики

Мурашко подчеркнул, что медицинский туризм перестаёт быть просто гуманитарной инициативой — он становится важной отраслью экономики.

"Наша задача — развивать гуманитарное сотрудничество как часть экономической стратегии. Это откроет путь к дополнительному финансированию системы здравоохранения", — говорит Мурашко.

Таким образом, медицина становится ещё и инструментом международного влияния.

Уточнения

Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.



Терапи́я (др -греч. θερᾰπεία "<врачебный> уход, лечение") — процесс, целью которого является устранение заболевания или травмы, патологического состояния или иного нарушения жизнедеятельности, нормализация нарушенных процессов жизнедеятельности, восстановление и улучшение здоровья.

