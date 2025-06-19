В Россию едут лечиться из Америки и Европы — вот что их сюда тянет

Почему жители разных стран всё чаще выбирают Россию не только как туристическое направление, но и как место для лечения.
На Петербургском международном экономическом форуме министр здравоохранения России Михаил Мурашко сделал заявление, которое заставляет по-новому взглянуть на роль медицины в стране.
Медицинский туризм в России бьёт рекорды. Сюда направляются пациенты не только из стран СНГ, но и из гораздо более отдалённых уголков мира — арабских стран, Китая, Латинской Америки, Европы и даже США. Однако основной поток по-прежнему составляют граждане соседних стран бывшего СССР.
Пациенты выбирают Россию ради качественного и сравнительно доступного лечения. Особым спросом пользуются:
Мурашко подчеркнул, что медицинский туризм перестаёт быть просто гуманитарной инициативой — он становится важной отраслью экономики.
"Наша задача — развивать гуманитарное сотрудничество как часть экономической стратегии. Это откроет путь к дополнительному финансированию системы здравоохранения", — говорит Мурашко.
Таким образом, медицина становится ещё и инструментом международного влияния.
Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.
Терапи́я (др -греч. θερᾰπεία "<врачебный> уход, лечение") — процесс, целью которого является устранение заболевания или травмы, патологического состояния или иного нарушения жизнедеятельности, нормализация нарушенных процессов жизнедеятельности, восстановление и улучшение здоровья.
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