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В Россию едут лечиться из Америки и Европы — вот что их сюда тянет

1:47
Туризм

Почему жители разных стран всё чаще выбирают Россию не только как туристическое направление, но и как место для лечения.

Больница
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Больница

На Петербургском международном экономическом форуме министр здравоохранения России Михаил Мурашко сделал заявление, которое заставляет по-новому взглянуть на роль медицины в стране.

Кто едет лечиться в Россию

Медицинский туризм в России бьёт рекорды. Сюда направляются пациенты не только из стран СНГ, но и из гораздо более отдалённых уголков мира — арабских стран, Китая, Латинской Америки, Европы и даже США. Однако основной поток по-прежнему составляют граждане соседних стран бывшего СССР.

Какие направления востребованы

Пациенты выбирают Россию ради качественного и сравнительно доступного лечения. Особым спросом пользуются:

  • онкология — благодаря современным протоколам и технологиям;
  • офтальмология — включая сложные операции;
  • акушерство и гинекология — многие приезжают на роды;
  • стоматология — с сочетанием качества и разумной цены;
  • бьюти-медицина — от косметологических процедур до пластических операций;
  • детское здравоохранение — родители готовы ехать за тысячи километров ради здоровья детей.

Лечение как элемент экономики

Мурашко подчеркнул, что медицинский туризм перестаёт быть просто гуманитарной инициативой — он становится важной отраслью экономики. 

"Наша задача — развивать гуманитарное сотрудничество как часть экономической стратегии. Это откроет путь к дополнительному финансированию системы здравоохранения", — говорит Мурашко.

Таким образом, медицина становится ещё и инструментом международного влияния.

Уточнения

Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между некоторыми государствами, входившими ранее в состав СССР.

Терапи́я (др -греч. θερᾰπεία "<врачебный> уход, лечение") — процесс, целью которого является устранение заболевания или травмы, патологического состояния или иного нарушения жизнедеятельности, нормализация нарушенных процессов жизнедеятельности, восстановление и улучшение здоровья.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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