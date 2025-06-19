Туры в Турцию дешевле перелета — узнаем, почему

Июнь принес туристам неожиданный подарок — внезапное и мощное снижение цен на популярные зарубежные направления. Отпуск, который еще месяц назад казался непозволительной роскошью, теперь стал как никогда доступен. Что стоит за этим падением цен и стоит ли спешить с покупкой туров.
Туры на двоих в Турцию с перелетом и системой "все включено" сейчас можно найти за 74 000 рублей. Еще недавно такие предложения казались фантастикой. Теперь же даже отели уровня 4* с полным пансионом доступны за 78-83 тысячи.
Причина проста — туроператоры столкнулись с неожиданным спадом спроса. Отели и авиакомпании не успели распродать места, и теперь срочно снижают цены, чтобы минимизировать убытки. Особенно это заметно в Турции, где ожидали куда большего туристического потока в начале сезона.
Необычно низкие цены наблюдаются и в других популярных странах:
Казалось бы, идеальное время для выгодного путешествия. Но есть нюансы.
Представители турфирм предупреждают: такие предложения ограничены по времени — вылеты чаще всего возможны только с 19 по 26 июня. Более того, часть отелей находится далеко от пляжа или отличается скромным сервисом.
Однако для тех, кто не гонится за роскошью и готов на спонтанную поездку — это шанс сэкономить до 40% от обычной цены летнего отдыха.
Эксперты уверены: это ценовое затишье — временное. Уже к началу июля спрос пойдет вверх, а вместе с ним — и цены. Рост может составить до 35%.
Если вы планировали отпуск за границей, но сомневались из-за бюджета — сейчас идеальный момент для бронирования.
Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.
Хостел (англ. hostel "общежитие") — система размещения, предоставляющая своим постояльцам на короткий или длительный срок жильё, представляющее собой, как правило, спальное место без дополнительных удобств в комнате.
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