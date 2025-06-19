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Туры в Турцию дешевле перелета — узнаем, почему

2:18
Туризм

Июнь принес туристам неожиданный подарок — внезапное и мощное снижение цен на популярные зарубежные направления. Отпуск, который еще месяц назад казался непозволительной роскошью, теперь стал как никогда доступен. Что стоит за этим падением цен и стоит ли спешить с покупкой туров.

Пляж
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пляж

Турция по бросовой цене

Туры на двоих в Турцию с перелетом и системой "все включено" сейчас можно найти за 74 000 рублей. Еще недавно такие предложения казались фантастикой. Теперь же даже отели уровня 4* с полным пансионом доступны за 78-83 тысячи.

Причина проста — туроператоры столкнулись с неожиданным спадом спроса. Отели и авиакомпании не успели распродать места, и теперь срочно снижают цены, чтобы минимизировать убытки. Особенно это заметно в Турции, где ожидали куда большего туристического потока в начале сезона.

Премиум-дестинации тоже сдали позиции

Необычно низкие цены наблюдаются и в других популярных странах:

  • ОАЭ — отдых с завтраками от 76 000 рублей;
  • Египет — "всё включено" от 79 000;
  • Хайнань и Таиланд — от 100 до 123 тысяч рублей за 10 дней.

Казалось бы, идеальное время для выгодного путешествия. Но есть нюансы.

Подводные камни дешёвых туров

Представители турфирм предупреждают: такие предложения ограничены по времени — вылеты чаще всего возможны только с 19 по 26 июня. Более того, часть отелей находится далеко от пляжа или отличается скромным сервисом.

Однако для тех, кто не гонится за роскошью и готов на спонтанную поездку — это шанс сэкономить до 40% от обычной цены летнего отдыха.

Сколько продлится "туристическое окно"

Эксперты уверены: это ценовое затишье — временное. Уже к началу июля спрос пойдет вверх, а вместе с ним — и цены. Рост может составить до 35%.

Если вы планировали отпуск за границей, но сомневались из-за бюджета — сейчас идеальный момент для бронирования.

Уточнения

Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.

Хостел (англ. hostel "общежитие") — система размещения, предоставляющая своим постояльцам на короткий или длительный срок жильё, представляющее собой, как правило, спальное место без дополнительных удобств в комнате.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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