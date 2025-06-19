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Пешком по Риму: маршрут, который нельзя пропустить

2:47
Туризм

Как насчёт прогулки, у которой нет цели, но есть наслаждение каждой секундой? В Италии это называют la passeggiata — неспешное движение вперёд, ради свежего воздуха, сплетен, джелато и, конечно, радости момента. И именно такой образ жизни помог Риму возглавить рейтинг самых комфортных для пеших прогулок городов мира по версии GuruWalk в 2025 году.

Италия, Рим, городской туризм
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trevi_(9583761582).jpg by Benjamin Watson
Италия, Рим, городской туризм

2800 лет за один час

Погрузиться в историю Вечного города проще, чем кажется: расстояние между главными достопримечательностями минимально, а прогулка от одного конца исторического центра до другого занимает всего час.

За это время вы пройдёте мимо Колизея, Пантеона, фонтана Треви и Большого цирка. Один из лучших маршрутов начинается у Порта-дель-Пополо, проходит через Пьяцца-дель-Пополо и три знаменитые улицы, ведущие прямо в сердце города.

Где каждый шаг — открытие

Рим — это не только памятники, но и незаметные чудеса. Арко-дельи-Ацетари — спрятанная арка, ведущая во внутренний двор, словно сошедший с открытки. Кампо-деи-Фьори — рыночная площадь, куда стоит заглянуть за атмосферой.

У Галереи Сьярра можно поймать симметрию, достойную римского модерна. А местные деликатесы вроде суппли, пиццы аль тальо и маритоццо делают каждую остановку вкусной — просто не ешьте у памятников, иначе вас может оштрафовать муниципальная полиция.

В ритме истории и города

Для тех, кто ищет нечто большее, стоит отправиться по маршруту "Семи церквей" — 24 километра, которые соединяют духовную традицию и незнакомые районы Рима.

Здесь и базилика Санта-Мария-Маджоре, и районы Эсквилин, Остиенсе, Тестаччо — места, где живут и едят римляне. Пройти маршрут можно за несколько дней, оставляя время для погружения.

Аппиева дорога: Рим вне времени

Древняя Аппиева дорога — одна из жемчужин города и 60-й объект ЮНЕСКО в Италии. Вымощенная базальтовыми сампьестрини, она сохранилась удивительно хорошо.

На её протяжении — катакомбы, акведуки, мосты и фонтаны, стоящие на фоне характерных римских сосен. Здесь нет толп, только тишина, камни и история.

Рим по местным правилам

Если времени немного, а желания много — присоединяйтесь к бесплатной беговой группе. Живописные маршруты подойдут даже новичкам, а в конце вас ждёт музыка, закуски и общение. Идеальное завершение дня в стиле римской dolce vita.

Уточнения

Рим (лат. и итал. Roma,) — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю). Административный центр области Лацио и одноимённой территориальной единицы Рим, приравненной к провинции. Расположен на реке Тибр. Часть территории Рима относится к государству Ватикан.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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