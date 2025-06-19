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Секретный бар и веранда под звёздами — внутри самого стильного ресторана Парижа

2:29
Туризм

Паста с трюфелями, залитая светом веранда и тайный бар за холодильником — если вы думаете, что знаете всё об итальянских ресторанах, то ещё не были в Pink Mamma. Это не просто заведение, а гастрономический театр на четыре этажа, спрятанный в самом сердце парижского района Пигаль.

Ресторан
Фото: web.archive.org by Michelle Maria, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ресторан

Где находится главный герой?

Pink Mamma расположился в эффектном здании из розового кирпича на улице Дуэ в 9-м округе Парижа. С момента открытия в 2013 году ресторан привлекает толпы: каждое вечернее открытие сопровождается живой очередью к его дверям.

На фасаде — зелень, а внутри — 720 м² эстетического восторга. Каждый из четырёх этажей оформлен в своём стиле и отсылает к духу настоящей итальянской траттории.

А венчает это гастро-созвездие верхний этаж с прозрачной крышей, через которую льётся мягкий дневной свет. Именно здесь обожают фотографироваться блогеры и гурманы со всего мира.

Кулинарное шоу в каждом блюде

Pink Mamma — это не место, где просто подают еду. Здесь творят гастрономию с размахом и характером. В меню — всё, ради чего мы любим итальянскую кухню:

  • апулийская буррата,
  • лазанья, приготовленная вручную,
  • пицца на воздушном тесте,
  • и, конечно, знаменитая паста с трюфелями, о которой говорят по всему Парижу.

Особенное внимание заслуживает трёхметровый гриль, на котором готовят мясо прямо перед вами. И да, здесь не жалеют трюфель — официанты натирают его прямо над вашей тарелкой.

А вы знали про бар No Entry?

Именно за холодильной дверью в подвале Pink Mamma скрывается самый неожиданный сюрприз. Бар No Entry — это таинственное место, где атмосфера «итальянской сладкой жизни» встречается с духом эпохи запретов.

Здесь царит уют, подают авторские коктейли, а сами гости чувствуют себя как в эпизоде культового фильма.

Почему именно Pink Mamma?

Рестораны группы Big Mamma (такие как La Felicità, Big Love, Ober Mamma) уже давно покорили Париж. Но Pink Mamma — их ярчайшая звезда.

Он сочетает вкус, стиль, артистизм и ту самую «итальянскую душу», ради которой хочется возвращаться.

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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