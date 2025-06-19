Новый планетарий в Праге — испытание для вестибулярного аппарата

2:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Очереди к зданию, пакеты у входа и звёзды, от которых кружится голова — всё это не сцена из фильма, а реальность обновлённого планетария в Праге. После масштабной реконструкции и двух лет ограниченного доступа заведение снова принимает гостей — и не просто по выходным, а почти всю неделю.

Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Равноденствие

Купол, который заставляет тело забыть о гравитации

Главная гордость обновлённого пространства — светодиодный купол, аналогов которому в Европе просто нет. По качеству и реализму изображения он может сравниться лишь с двумя планетариями в США.

Зрелище настолько реалистичное, что его физически чувствуют даже самые стойкие посетители.

"Когда вы смотрите на движущееся изображение, вы чувствуете, что двигаетесь, и садитесь. Это как если бы вы смотрели 3D-изображение. Таким образом, у вас могут начаться плохие результаты", — говорит менеджер Анна Хваталова из отдела маркетинга Planetarium Prague.

Пакеты у входа — не шутка

На входе в планетарий всем желающим выдают специальные пакеты с надписью "Спасибо за ваш отзыв".

Они действительно могут пригодиться: световые проекции действуют на вестибулярный аппарат настолько сильно, что некоторым становится нехорошо.

"Когда мы зажигаем только звёзды, у вас действительно возникает физическое ощущение, что вы находитесь в бесконечном пространстве. Человеческие органы чувств быстро позволяют себя обмануть — и даже опытные коллеги признались, что их действительно немного подташнивало. Поэтому мы приготовили в зале сумки, как в самолёте. Правда", — признаётся режиссёр Якуб Розенал.

Толпы на входе и 5000 гостей в день

После ремонта вместимость зала составляет 280 человек, и ежедневно через купол проходят до 5000 зрителей.

В первые же выходные после открытия к зданию выстроилась очередь от ближайшей трамвайной остановки.

Многие берут "пакетики" просто в шутку, чтобы сфотографироваться с необычным сувениром.

"Пользуются популярностью у людей. Но, в конце концов, мы не знаем об этом, что заставило бы его использовать это", — смеётся Хваталова.

Пражский планетарий теперь работает шесть дней в неделю. По понедельникам здесь проходят образовательные программы для школьников и студентов, а в остальные дни — шоу для всех желающих.

Звёзды как на ладони, и ощущения, которых не даст ни один аттракцион.

Уточнения

Пра́га (чеш. Praha,) — статутный город и столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов: Прага-Восток и Прага-Запад. Образует самостоятельную административно-территориальную единицу страны.

