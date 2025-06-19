Самые красивые рестораны мира — два из них ты найдёшь в Париже

Что общего у старинного особняка на улице Баккара и легендарного салона Ladurée на улице Рю Рояль? Оба французских ресторана попали в список самых красивых заведений мира по версии престижной архитектурной премии Prix Versailles 2025 года.
Этот список из 16 ресторанов со всех континентов демонстрирует лучшие примеры сочетания дизайна, гастрономии и культурного наследия.
Prix Versailles уже 10 лет отмечает проекты, в которых дизайн становится не только фоном, но и активным участником опыта.
В этом году Франция укрепила свои позиции: страна заняла третье место по числу наград за всё время существования премии.
"Во время еды мы сохраняем вкус блюд, аромат пространства, саундтрек встречи, возможно, память об объекте. […] В этой области архитектура играет в высшей степени парадоксальную, почти материнскую роль, притягивая в свои объятия, обволакивая своими формами и полностью отдавая себя во благо праздничного застолья", — резюмирует генеральный секретарь премии Жером Гуаден.
Франция снова оказалась на пьедестале: два ресторана из Парижа попали в мировой топ.
На месте бывшего дома Мари-Лор де Ноай, легенды богемного Парижа, теперь расположен изысканный ресторан под кураторством Алена Дюкасса.
Элеонора Бешу создала интерьер, где необработанные материалы, ручная мебель, хрусталь и световые акценты превращают ужин в настоящее событие. Пространство пронизано духом искусства и истории — и всё это в паре минут от Площади Звезды.
Знаменитый салон Ladurée, основанный ещё в 1862 году, летом 2024-го открыл двери после реставрации. Дизайнер Корделия де Кастеллан создала утончённые залы в духе XVIII века: пастель, лепнина, ручная роспись и шелковые драпировки под оригинальными потолками Belle Époque. Это не просто кафе — это кусочек живой истории Парижа.
Пари́ж (фр. Paris) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена. С конца X века с перерывами является столицей Франции.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.