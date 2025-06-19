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Самые красивые рестораны мира — два из них ты найдёшь в Париже

3:12
Туризм

Что общего у старинного особняка на улице Баккара и легендарного салона Ladurée на улице Рю Рояль? Оба французских ресторана попали в список самых красивых заведений мира по версии престижной архитектурной премии Prix Versailles 2025 года.

Париж, дизайн интерьера
Фото: https://unsplash.com/photos/xQWLtlQb7L0 Image at the Wayback Machine Gallery at the Wayback Machine by garrett parker garrettpsystems, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Париж, дизайн интерьера

Этот список из 16 ресторанов со всех континентов демонстрирует лучшие примеры сочетания дизайна, гастрономии и культурного наследия.

Архитектура, которая обнимает

Prix Versailles уже 10 лет отмечает проекты, в которых дизайн становится не только фоном, но и активным участником опыта.

В этом году Франция укрепила свои позиции: страна заняла третье место по числу наград за всё время существования премии.

"Во время еды мы сохраняем вкус блюд, аромат пространства, саундтрек встречи, возможно, память об объекте. […] В этой области архитектура играет в высшей степени парадоксальную, почти материнскую роль, притягивая в свои объятия, обволакивая своими формами и полностью отдавая себя во благо праздничного застолья", — резюмирует генеральный секретарь премии Жером Гуаден.

Париж — столица вкуса и стиля

Франция снова оказалась на пьедестале: два ресторана из Парижа попали в мировой топ.

1. Ducasse Baccarat

На месте бывшего дома Мари-Лор де Ноай, легенды богемного Парижа, теперь расположен изысканный ресторан под кураторством Алена Дюкасса.

Элеонора Бешу создала интерьер, где необработанные материалы, ручная мебель, хрусталь и световые акценты превращают ужин в настоящее событие. Пространство пронизано духом искусства и истории — и всё это в паре минут от Площади Звезды.

2. Ladurée Rue Royale

Знаменитый салон Ladurée, основанный ещё в 1862 году, летом 2024-го открыл двери после реставрации. Дизайнер Корделия де Кастеллан создала утончённые залы в духе XVIII века: пастель, лепнина, ручная роспись и шелковые драпировки под оригинальными потолками Belle Époque. Это не просто кафе — это кусочек живой истории Парижа.


Все победители Prix Versailles 2025 в категории ресторанов

  • Gerbou, Дубай, ОАЭ
  • Smoked Room, Дубай, ОАЭ
  • Blackswan, Пекин, Китай
  • Ōrtensia, Шанхай, Китай
  • Lobster Club, Пальма-де-Майорка, Испания
  • Post Plug, Хельсинки, Финляндия
  • Ladurée Rue Royale, Париж, Франция
  • Ducasse Baccarat, Париж, Франция
  • Julie's, Лондон, Великобритания
  • Shell, Нуса Пенида, Индонезия
  • Koro, Орвието, Италия
  • Seven Island, Пусан, Южная Корея
  • Kimena, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
  • Another Smith, Тха Сай Луат, Таиланд
  • Beefbar, Нью-Йорк, США
  • Japón, Майами-Бич, США

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена. С конца X века с перерывами является столицей Франции.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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