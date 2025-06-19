Самые красивые рестораны мира — два из них ты найдёшь в Париже

3:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что общего у старинного особняка на улице Баккара и легендарного салона Ladurée на улице Рю Рояль? Оба французских ресторана попали в список самых красивых заведений мира по версии престижной архитектурной премии Prix Versailles 2025 года.

Фото: https://unsplash.com/photos/xQWLtlQb7L0 Image at the Wayback Machine Gallery at the Wayback Machine by garrett parker garrettpsystems, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Париж, дизайн интерьера

Этот список из 16 ресторанов со всех континентов демонстрирует лучшие примеры сочетания дизайна, гастрономии и культурного наследия.

Архитектура, которая обнимает

Prix Versailles уже 10 лет отмечает проекты, в которых дизайн становится не только фоном, но и активным участником опыта.

В этом году Франция укрепила свои позиции: страна заняла третье место по числу наград за всё время существования премии.

"Во время еды мы сохраняем вкус блюд, аромат пространства, саундтрек встречи, возможно, память об объекте. […] В этой области архитектура играет в высшей степени парадоксальную, почти материнскую роль, притягивая в свои объятия, обволакивая своими формами и полностью отдавая себя во благо праздничного застолья", — резюмирует генеральный секретарь премии Жером Гуаден.

Париж — столица вкуса и стиля

Франция снова оказалась на пьедестале: два ресторана из Парижа попали в мировой топ.

1. Ducasse Baccarat

На месте бывшего дома Мари-Лор де Ноай, легенды богемного Парижа, теперь расположен изысканный ресторан под кураторством Алена Дюкасса.

Элеонора Бешу создала интерьер, где необработанные материалы, ручная мебель, хрусталь и световые акценты превращают ужин в настоящее событие. Пространство пронизано духом искусства и истории — и всё это в паре минут от Площади Звезды.

2. Ladurée Rue Royale

Знаменитый салон Ladurée, основанный ещё в 1862 году, летом 2024-го открыл двери после реставрации. Дизайнер Корделия де Кастеллан создала утончённые залы в духе XVIII века: пастель, лепнина, ручная роспись и шелковые драпировки под оригинальными потолками Belle Époque. Это не просто кафе — это кусочек живой истории Парижа.



Все победители Prix Versailles 2025 в категории ресторанов

Gerbou, Дубай, ОАЭ

Smoked Room, Дубай, ОАЭ

Blackswan, Пекин, Китай

Ōrtensia, Шанхай, Китай

Lobster Club, Пальма-де-Майорка, Испания

Post Plug, Хельсинки, Финляндия

Ladurée Rue Royale, Париж, Франция

Ducasse Baccarat, Париж, Франция

Julie's, Лондон, Великобритания

Shell, Нуса Пенида, Индонезия

Koro, Орвието, Италия

Seven Island, Пусан, Южная Корея

Kimena, Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Another Smith, Тха Сай Луат, Таиланд

Beefbar, Нью-Йорк, США

Japón, Майами-Бич, США

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена. С конца X века с перерывами является столицей Франции.

