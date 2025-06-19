Скандал в аэропорту: туристы из Екатеринбурга отказались подписывать документ

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Неожиданные события стали причиной того, что группа туристов из Екатеринбурга обратилась с требованием о компенсации за сорванный отпуск в ОАЭ.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ человек в аэропорту

Путешественников сняли с запланированного рейса и отменили вечерний вылет в Шарджу. Теперь пострадавшие пытаются получить официальное подтверждение того, что срыв поездки произошел не по их вине. Это необходимо им для того, чтобы получить возмещение убытков. Об этом сообщает "Царьград" со ссылкой на портал 66.RU.

Согласно предварительной информации, вечерний рейс в Шарджу был аннулирован. Ночной рейс остался в расписании, однако пассажирам, планировавшим им воспользоваться, пришлось столкнуться с дополнительными трудностями. Во время процедуры регистрации им предложили подписать документ, согласно которому авиакомпания освобождается от ответственности в случае отмены обратного рейса. Тем, кто отказывался подписывать данное соглашение, было отказано в посадке на борт.

Ранее авиакомпания Air Arabia, осуществляющая рейсы из Абу-Даби, Шарджи и Рас-эль-Хаймы, объявила об отмене всех полетов между ОАЭ и Россией до 20 июня включительно. Представители аэропорта Кольцово воздержались от комментариев по поводу сложившейся ситуации.

Причиной изменений в графике полетов стало обострение военного конфликта в ближневосточном регионе. Из Ирана и Израиля началась срочная эвакуация российских граждан. Военная операция, проводимая Израилем, стартовала 13 июня 2025 года.

Уточнения

Компенсация в международном праве — финансовое возмещение ущерба.

