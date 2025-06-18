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Вулкан Левотоби Лаки-Лаки успокоился, но эксперт не исключает повторного взрыва

1:11
Туризм

На индонезийском острове Флорес произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки, в результате чего в воздух поднимался столб пепла высотой 11 километров.

вулкан
Фото: Wikimedia Commons by ErwinMeier is licensed under Public domain
вулкан

Вулканолог Павел Плечов сообщил, что наиболее интенсивная фаза извержения уже позади. Аэропорт на острове временно приостановил свою работу из-за выброса опасных частиц в атмосферу во время извержения.

Обычно такие взрывные фазы кратковременны и длятся от одного до четырех дней, что означает, что поездки в Индонезию могут быть безопасными для туристов, так как пик активности вулкана уже прошел, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Однако Плечов не исключает возможности повторных извержений в будущем, поскольку в Индонезии имеется более 120 действующих вулканов. Он отметил, что после извержения Левотоби Лаки-Лаки необходима пауза для "перезарядки" вулкана, и следующее извержение может произойти в течение трех недель.

Важно соблюдать радиус вулканической опасности, который для этого вулкана составляет семь километров.

Уточнения

Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός — «пар» и σφαῖρα — «сфера») — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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