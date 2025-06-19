Бешенство на кончике клыков: как собака в Марокко лишила жизни британскую туристку

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Трагический случай произошёл с британской туристкой, вернувшейся из Марокко. 59-летняя женщина, отдыхавшая в африканской стране, была укушена бродячей собакой. По возвращении в Йоркшир у неё диагностировали бешенство. К сожалению, болезнь была обнаружена слишком поздно.

Фото: commons.wikimedia.org by Pedro Simões, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ротвейлер

По словам врача из Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, своевременное обращение за медицинской помощью после укуса животного позволяет предотвратить развитие бешенства, однако, когда проявляются первые симптомы, схожие с обычной простудой, и болезнь переходит в активную фазу, шансы на выздоровление крайне малы. В случае с британской туристкой, болезнь оказалась смертельной.

Ранее 25 туристов из Великобритании подхватили инфекцию в африканском отеле из-за большого количества грязной посуды, которая долго оставалась невымытой и на которую постоянно садились мухи, а также из-за того, что еду часто подавали в сыром виде. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточнения

Маро́кко (араб. المغرب‎ аль-Магриб, бербер. ⴰⵎⵓⵔ ⴰⴽⵓⵛ, фр. Maroc), официальное название — Короле́вство Маро́кко (араб. المملكة المغربية‎ аль-Мамля́кату ль-Магриби́я, бербер. ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ Тагльдит н лмгриб, фр. Royaume Du Maroc) — государство на крайнем западе Северной Африки.

