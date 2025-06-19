Бешенство на кончике клыков: как собака в Марокко лишила жизни британскую туристку

Трагический случай произошёл с британской туристкой, вернувшейся из Марокко. 59-летняя женщина, отдыхавшая в африканской стране, была укушена бродячей собакой. По возвращении в Йоркшир у неё диагностировали бешенство. К сожалению, болезнь была обнаружена слишком поздно.
По словам врача из Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, своевременное обращение за медицинской помощью после укуса животного позволяет предотвратить развитие бешенства, однако, когда проявляются первые симптомы, схожие с обычной простудой, и болезнь переходит в активную фазу, шансы на выздоровление крайне малы. В случае с британской туристкой, болезнь оказалась смертельной.
Ранее 25 туристов из Великобритании подхватили инфекцию в африканском отеле из-за большого количества грязной посуды, которая долго оставалась невымытой и на которую постоянно садились мухи, а также из-за того, что еду часто подавали в сыром виде. Об этом сообщает Daily Mail.
Маро́кко (араб. المغرب аль-Магриб, бербер. ⴰⵎⵓⵔ ⴰⴽⵓⵛ, фр. Maroc), официальное название — Короле́вство Маро́кко (араб. المملكة المغربية аль-Мамля́кату ль-Магриби́я, бербер. ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ Тагльдит н лмгриб, фр. Royaume Du Maroc) — государство на крайнем западе Северной Африки.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.