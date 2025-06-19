Турецкие курорты в опасности: фальшивые отели подрывают доверие туристов

Турецкие курорты, известные своими подделками брендовых вещей и опасным контрафактным алкоголем, столкнулись с новой проблемой: фальшивыми отелями. Инцидент произошёл в популярной у туристов Алании, где один из отелей — Damlataş Elegant Baronessa — был открыт и функционировал по поддельным документам.
Расследование показало, что отель в районе Сарай использовал "Простой сертификат на размещение", полученный обманным путём от Министерства культуры и туризма. Этот документ принадлежал другому, лицензированному отелю, расположенному по другому адресу. Несмотря на это, владелец отеля начал вести бизнес, не получив официального разрешения от местных властей.
Первые подозрения возникли ещё в феврале, когда муниципальные службы обнаружили, что отель работает без лицензии, однако, чтобы не создавать проблем туристам в разгар сезона, отелю дали время до конца сезона для устранения нарушений.
Ситуация не улучшилась, и перед новым сезоном проверка пожарной безопасности выявила серьёзные недостатки. Отсутствие пожарных лестниц, изменения в несущих конструкциях и другие технические ошибки сделали здание непригодным для использования в качестве отеля. Министерство культуры и туризма аннулировало "Сертификат простого размещения".
Муниципалитет Алании заявил, что не препятствовал расследованию и своевременно предупреждал о невозможности работы отеля в текущем состоянии, однако бизнес проигнорировал эти предупреждения.
Этот случай, вероятно, не единичный. Рост цен на отдых в Турции толкает "бюджетных" туристов к выбору более дешёвых и сомнительных вариантов размещения, что создаёт благоприятную почву для появления подобных фальшивых отелей. Сами турки обеспокоены тем, что цены на отели в высокий сезон превысили цены в Испании.
Туристы должны помнить о возможных рисках при бронировании номеров в турецких отелях. Учитывая печальную тенденцию с мошенничеством, нельзя забывать о мерах предосторожности. Чтобы путешественники не оказались в ситуации, когда они приезжают в тот или иной отель, а он оказывается внезапно закрыт, нужно обязательно проверять его лицензии перед бронированием. Об этом сообщает "Турпром".
Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).
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