Долгие поездки без еды: чем рискуют пассажиры, направляющиеся к Чёрному морю

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летние путешествия по железной дороге на юг России омрачаются для многих пассажиров отсутствием возможности нормально поесть в пути. Длительные поездки, занимающие порой более двух суток, превращаются в испытание голодом из-за нехватки вагонов-ресторанов в составах.

Фото: flickr.com by Simon Pielow, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Вагон-ресторан

Туристы, направляющиеся к Чёрному морю и на курорты Кавказа, выражают недовольство тем, что горячее питание доступно лишь в небольшом количестве поездов. Ситуация усугубляется тем, что даже в тех составах, где вагон-ресторан предусмотрен, он может работать не каждый день, а по определённому графику. В некоторых поездах, следующих из отдалённых городов, таких как Челябинск и Новосибирск, вагона-ресторана нет вовсе, несмотря на длительное время в пути.

РЖД признаёт наличие проблемы и предлагает альтернативное решение — доставку еды к вагону, однако эта услуга имеет ряд ограничений: заказать еду можно только при покупке билета, заранее планируя свои гастрономические предпочтения на протяжении всей поездки. Кроме того, доставка доступна лишь в ограниченном количестве городов и ресторанов, что делает её малопригодной для пассажиров, отправляющихся из отдалённых регионов. В результате многие путешественники вынуждены обходиться без горячей пищи на протяжении большей части своего путешествия, что вызывает справедливое возмущение. Об этом сообщает "Турдом".

Уточнения

Вагон-ресторан — железнодорожный вагон, предназначенный для обеспечения пассажиров горячим питанием, безалкогольными и алкогольными напитками в пути следования.

