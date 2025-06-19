Долгие поездки без еды: чем рискуют пассажиры, направляющиеся к Чёрному морю

Летние путешествия по железной дороге на юг России омрачаются для многих пассажиров отсутствием возможности нормально поесть в пути. Длительные поездки, занимающие порой более двух суток, превращаются в испытание голодом из-за нехватки вагонов-ресторанов в составах.
Туристы, направляющиеся к Чёрному морю и на курорты Кавказа, выражают недовольство тем, что горячее питание доступно лишь в небольшом количестве поездов. Ситуация усугубляется тем, что даже в тех составах, где вагон-ресторан предусмотрен, он может работать не каждый день, а по определённому графику. В некоторых поездах, следующих из отдалённых городов, таких как Челябинск и Новосибирск, вагона-ресторана нет вовсе, несмотря на длительное время в пути.
РЖД признаёт наличие проблемы и предлагает альтернативное решение — доставку еды к вагону, однако эта услуга имеет ряд ограничений: заказать еду можно только при покупке билета, заранее планируя свои гастрономические предпочтения на протяжении всей поездки. Кроме того, доставка доступна лишь в ограниченном количестве городов и ресторанов, что делает её малопригодной для пассажиров, отправляющихся из отдалённых регионов. В результате многие путешественники вынуждены обходиться без горячей пищи на протяжении большей части своего путешествия, что вызывает справедливое возмущение. Об этом сообщает "Турдом".
Вагон-ресторан — железнодорожный вагон, предназначенный для обеспечения пассажиров горячим питанием, безалкогольными и алкогольными напитками в пути следования.
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