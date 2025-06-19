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Что скрывает ваш чемодан? Тайные запреты таможни, о которых вы не знали

3:11
Туризм

Невинный сувенир из отпуска может обернуться серьёзными проблемами на таможне. Недавний случай в Калининграде, описанный в Telegram-канале Baza, когда туристку задержали с кораллами, вывезенными из Египта, — лишь один из примеров. Многие путешественники, желая порадовать близких экзотическими подарками, рискуют столкнуться со штрафами и даже уголовной ответственностью.

Ракушки
Фото: commons.wikimedia.org by Żbiczek, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ракушки

Юристы предупреждают: список запрещённых к вывозу предметов гораздо шире, чем кажется. Помимо очевидных вещей, таких как оружие и наркотики, под запрет попадают и, на первый взгляд, безобидные сувениры.

Так, вывоз кораллов, ракушек и морских звёзд, собранных на пляже, строго запрещён, поскольку они являются частью морской экосистемы и охраняются международными конвенциями. Изделия из слоновой кости, панциря черепахи или рога носорога также под запретом и могут повлечь за собой уголовное преследование. Для вывоза чучел животных, шкур и перьев редких птиц необходимо специальное разрешение.

Не стоит забывать и о культурных ценностях. Старинные монеты, иконы и рукописи старше 100 лет требуют наличия сертификата от страны вывоза. Даже небольшой камешек, взятый с места археологических раскопок, может быть расценен как контрабанда.

Растения и семена могут вызвать вопросы у таможенников. Орхидеи, кактусы и другие редкие цветы, находящиеся под защитой СИТЕС, запрещены к вывозу. Фрукты, орехи и почва также могут быть конфискованы из-за фитосанитарного контроля.

При ввозе лекарств и БАДов необходимо быть особенно внимательным. Сильнодействующие препараты без рецепта, такие как кодеин или трамадол, могут повлечь за собой уголовную ответственность. Наркотические вещества, даже в составе конфет, грозят тюремным сроком.

Наконец, при перевозке крупных сумм денег необходимо помнить о декларировании. Суммы свыше 10 тысяч долларов США подлежат обязательному декларированию, в противном случае грозит штраф или конфискация.

Чтобы избежать неприятностей на таможне, эксперты рекомендуют заранее ознакомиться со списком запрещённых товаров на сайте Федеральной таможенной службы (customs.gov.ru). Важно сохранять чеки на приобретённые сувениры, особенно если речь идёт о дорогостоящих вещах. И, конечно, лучше воздержаться от сбора "природных" сувениров на курортах. Если очень хочется привезти что-то на память, лучше приобрести это в магазине с соответствующим сертификатом.

Помните, что штрафы за незаконный ввоз товаров могут достигать сотен тысяч рублей, а за контрабанду редких видов животных и растений предусмотрено лишение свободы. В качестве безопасной альтернативы экзотическим сувенирам можно привезти магниты и фотографии, которые точно не доставят проблем на таможне. Об этом сообщает портал "Страсти".

Уточнения

Контраба́нда (итал. contrabando от contra «против» + bando «правительственный указ») или Тайный провоз товара — незаконное перемещение (провоз, пронос, доставка) через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов, и контрабанда — товар, ценности и иные предметы, перевезённые (перенесённые, доставленные) таким образом (тайно).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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