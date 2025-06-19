Секреты узбекского воспитания: почему бабушки и дедушки здесь заменяют детям родителей?

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

В своем онлайн-дневнике "Путешествия с фотокамерой" на платформе "Дзен" российская туристка поделилась впечатлениями от поездки в Узбекистан, уделив особое внимание местным обычаям воспитания подрастающего поколения. Её рассказ раскрывает уникальные аспекты узбекской культуры, которые могут показаться необычными для европейского взгляда.

Фото: flickr.com by Adam Jones, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Узбекские дети

Одним из самых поразительных наблюдений стало сдержанное проявление родительской любви. По словам блогерши, в узбекских семьях не принято демонстрировать нежность к детям на публике, чтобы не избаловать их. Заботу о новорождённых чаще берут на себя старшие члены семьи — бабушки и дедушки.

Особое внимание уделяется уважению к старшим. Детей с малых лет учат обращаться к ним исключительно на "вы", используя специальные обращения, такие как "ака" для старшего брата и "опа" для сестры. Панибратство исключено, даже если разница в возрасте незначительна.

Дисциплина и послушание — важные составляющие узбекского воспитания. Дети не должны перебивать старших и садиться без их разрешения. За столом царит строгая иерархия: младшие ждут, пока старший член семьи не начнёт трапезу. Путешественница отметила, что это формирует у детей самоконтроль и терпение.

Наряду с этим узбекских детей с раннего возраста приучают к труду, передавая им ремесленные навыки от старших поколений. Они активно участвуют в религиозных праздниках и семейных торжествах, что способствует укреплению семейных ценностей и сохранению традиций.

Уточнения

Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston / Ўзбекистон [ozbekiˈstɒn]), официальное название — Респу́блика Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston Respublikasi / Ўзбекистон Республикаси) — государство, расположенное в центральной части Средней Азии. Является нейтральным государством.

