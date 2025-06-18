История, которая канула в лету: как исчезали города Подмосковья

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

На территории Московской области исчезли не менее 42 городов.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Церковь

Это происходило волнами: из-за нашествия татаро-монголов, в Смутное время и по административным причинам — в последние 100 лет города сливались с другими или теряли статус, пишут "Вести Подмосковья".

Исчезнувшие в разное время города:

Борисов Городок — основан Годуновым как будущая столица, но не выжил после Смуты.

Буйгород — исчез к XVII веку, сейчас это село.

Вышгород (под Верей) — известен с XIV века, часто разорялся, лишен статуса в 1693 году.

Вышгород-на-Яхроме — сожжён в Смутное время, не восстановлен.

Галичичи — упомянут в XIV веке, исчез к XV.

Древняя Дубна — уничтожена монголами, современная Дубна — другой город.

Искона — исчез после XIV века.

Старая Кашира — сожжена татарами и разорена чумой.

Колтеск и Лобынск — погибли после нашествий и хозяйственного упадка.

Микулин — был центром княжества, позже стал селом.

Никитск — получил статус города в XVIII веке, вскоре лишился его.

Перевитск — разобрали на стройматериалы для Свияжска.

Перемышль — исчез после Смуты.

Радонеж — утратил статус при Грозном, вернул название в 1989 году.

Ростиславль-Рязанский — столицей был недолго, исчез после Смутного времени.

Тешилов, Тушков, Хатунь, Шерна — небольшие города, уничтоженные в разное время.

С 1938 по 1980-е в состав Москвы вошли: Кусково, Кунцево, Бабушкин, Очаково, Люблино, Перово, Тушино, Солнцево, Зеленоград и др.

Некоторые города включались в крупные соседние (Костино — в Королёв, Щурово — в Коломну). Были и "бумажные" города вроде курортного "Зелёного города" (1930-1936).

Уточнения

Кня́жество (от др.-рус. кънѧзь) — монархическое государственное образование, во главе которого стоит князь.



