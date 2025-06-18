История, которая канула в лету: как исчезали города Подмосковья

На территории Московской области исчезли не менее 42 городов.
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Церковь
Это происходило волнами: из-за нашествия татаро-монголов, в Смутное время и по административным причинам — в последние 100 лет города сливались с другими или теряли статус, пишут "Вести Подмосковья".
Исчезнувшие в разное время города:
Борисов Городок — основан Годуновым как будущая столица, но не выжил после Смуты.
Буйгород — исчез к XVII веку, сейчас это село.
Вышгород (под Верей) — известен с XIV века, часто разорялся, лишен статуса в 1693 году.
Вышгород-на-Яхроме — сожжён в Смутное время, не восстановлен.
Галичичи — упомянут в XIV веке, исчез к XV.
Древняя Дубна — уничтожена монголами, современная Дубна — другой город.
Искона — исчез после XIV века.
Старая Кашира — сожжена татарами и разорена чумой.
Колтеск и Лобынск — погибли после нашествий и хозяйственного упадка.
Микулин — был центром княжества, позже стал селом.
Никитск — получил статус города в XVIII веке, вскоре лишился его.
Перевитск — разобрали на стройматериалы для Свияжска.
Перемышль — исчез после Смуты.
Радонеж — утратил статус при Грозном, вернул название в 1989 году.
Ростиславль-Рязанский — столицей был недолго, исчез после Смутного времени.
Тешилов, Тушков, Хатунь, Шерна — небольшие города, уничтоженные в разное время.
С 1938 по 1980-е в состав Москвы вошли: Кусково, Кунцево, Бабушкин, Очаково, Люблино, Перово, Тушино, Солнцево, Зеленоград и др. Некоторые города включались в крупные соседние (Костино — в Королёв, Щурово — в Коломну). Были и "бумажные" города вроде курортного "Зелёного города" (1930-1936).
Уточнения
Кня́жество (от др.-рус. кънѧзь) — монархическое государственное образование, во главе которого стоит князь.