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Главная ошибка путешественников: почему паспорт нельзя класть в ручную кладь

3:20
Туризм

Путешественники часто недооценивают риски, связанные с хранением паспорта в ручной клади, и это может обернуться серьезными проблемами. Эксперты настоятельно рекомендуют всегда держать документ при себе — в надежном кармане или личной сумке, которая остается рядом на протяжении всего пути.

Паспорт на чемодане
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паспорт на чемодане

История паспортов насчитывает более двух тысячелетий: первые упоминания о подобных документах датируются 450 годом до нашей эры. Однако современный паспорт, без которого сегодня невозможно пересечь границу, стал обязательным лишь после Первой мировой войны. В 2024 году Госдепартамент США побил рекорд по выдаче паспортов, что свидетельствует о растущем числе международных поездок. Но независимо от того, летите ли вы за границу или внутри страны (если ваши водительские права не соответствуют стандарту Real ID), паспорт должен быть в безопасности.

Одна из самых распространенных ситуаций, когда документ может быть утерян, — принудительная сдача ручной клади перед посадкой. В последние годы авиакомпании все чаще требуют проверять чемоданы у выхода на посадку, особенно если салон переполнен. Это связано с тем, что многие пассажиры предпочитают брать с собой только ручную кладь, чтобы избежать платы за багаж. Если паспорт останется в сданной сумке, путешественник рискует столкнуться с серьезными трудностями.

Особенно критична эта ситуация при международных перелетах. После приземления пассажиры проходят паспортный контроль до получения багажа. Без документа въезд в страну может быть запрещен, а в некоторых случаях налагается штраф. Кроме того, при пересадке на другой рейс отсутствие паспорта способно привести к задержке или даже отмене дальнейшего маршрута. Например, если рейс из Нью-Йорка в Неаполь включает пересадку в Риме, а паспорт остается в сданной ручной клади, пассажир может не успеть на стыковочный самолет.

Но даже если сумка не была проверена, оставлять паспорт в ручной клади — небезопасно. Кражи в самолетах случаются чаще, чем кажется, а учитывая, что багажные полки часто переполнены, уследить за своими вещами бывает сложно. Кроме того, многие путешественники попросту забывают свои сумки на борту из-за усталости или невнимательности.

В 2018 году британская пара, летевшая в Грецию, случайно оставила паспорта в самолете. Позже они рассказывали, что сотрудники аэропорта отнеслись к ним с подозрением, а уже через час их отправили обратно в Великобританию. Документы так и не были найдены, что привело к необходимости срочного оформления новых. Замена паспорта — не только дорогостоящая, но и длительная процедура, требующая сбора множества документов.

Опытные туристы советуют хранить паспорт в надежном месте: в застегивающемся кармане, поясной сумке или специальном дорожном аксессуаре. Главное — обеспечить быстрый доступ к документу, так как он потребуется при прохождении контроля безопасности, посадке и иммиграционной проверке. 

Уточнения

Па́спорт — ранее так называлось письменное разрешение на переход или «выход из порта») — государственный документ, удостоверяющий личность и гражданство владельца при пересечении границ государств и пребывании за границей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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