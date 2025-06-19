Купил билет — получил гастро-тур: в поездах теперь подают еду как в лучших ресторанах

2:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Забудьте всё, что вы знали о еде в поездах. Eurostar запустил новое летнее меню в Premier-классе, которое вполне может конкурировать с гастрономическими турами. Автор блюд — звёздный шеф Джереми Чан, отмеченный двумя звёздами Michelin. Его миссия: превратить дорогу в праздник вкуса, где локальные продукты и устойчивый подход встречаются в каждой тарелке.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info моллюски

Гастровагон мечты: что теперь подают

После масштабного опроса 51 000 пассажиров Eurostar принял кулинарный вызов. 83% признались, что новое меню улучшило впечатления от поездки. И вот результат: запечённый лосось с баклажаном и жареным перцем, рагу из нута с имбирным рисом, фасолевый салат с соусом из томатов и каперсов — выбор достойный ресторана в центре Парижа.

Сладкое завершение — десерты как искусство

Каждое блюдо сопровождает десерт от Джессики Преальпато. Её фирменные акценты: тарталетка с малиной и эстрагоном, баба с персиками и абрикосами, фромаж блан с мёдом и пыльцой. И всё это — не просто вкусно, а в духе высокой кухни.

Вино с характером — прямо к вашему сиденью

Винную карту обновил сомелье Хани Спенсер. К органическому шампанскому Fleury добавились четыре новых позиции: розовое из Domaine de La Dourbie, белый Viognier от Moulin de Gassac и насыщенное красное Syrah от Mas Granier. Более половины вин — органические, в стиле меню.

Больше, чем просто еда: философия на борту

Меню отражает стратегию Eurostar: быть не просто транспортом, а опытом. Устойчивое производство, локальные фермеры, внимание к деталям — это не модный тренд, а часть ДНК компании. Флоран Лорандель, глава бортового сервиса, говорит прямо: "Это часть бренда, а не просто еда".

Цена за гастровпечатление — и что дальше

Premier-класс — это комфорт до последней детали: лаунжи, гибкие билеты, приоритет на посадке. Стоимость начинается от £245 в одну сторону. А в конце года — новое меню, уже зимнее. Вкусовая ротация продолжается.

Уточнения

Сомелье́ (несклоняемое существительное) (фр. sommelier, [sɔməlje]), или виноче́рпий (устар., не используется) — работник ресторана, который сервирует вино и другие алкогольные напитки, и помогает гостям в их выборе.



Фромаж блан (фр. fromage blanc, дословно «белый сыр») — французский мягкий молодой сыр густой кремовой консистенции.

